 2026-05-12T12:35:39.633Z

Allgemeines

Landesliga: Bramfelder SV bekommt Punkte geschenkt

In der Landesliga Hansa bekommt der Bramfelder SV die Punkte geschenkt - ein fader Beigeschmack für den SV Altengamme und SC Condor im möglichen Oberliga-Rennen. Der SC Condor kann so schon nicht mehr aufsteigen.

von red · Gestern, 22:40 Uhr · 0 Leser
Bramfeld hat schon "gewonnen".
Bramfeld hat schon "gewonnen". – Foto: Chris Ham Photography Sportiv

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Der 30. Spieltag der Landesliga Hansa beginnt mit einer nicht sportlichen Entscheidung: Der bereits abgestiegene Sport-Club Eilbek tritt beim Bramfelder SV nicht an, weshalb die Punkte kampflos an den Tabellenzweiten gehen. Für Bramfeld ist das im möglichen Rennen um die Oberliga Hamburg wertvoll, für die Konkurrenz aber bitter. Sollte Meister Concordia Hamburg auf den Aufstieg verzichten müssen, wäre Rang zwei besonders relevant - und genau dort baut Bramfeld seinen Vorsprung ohne sportlichen Schlagabtausch aus.

"Am morgigen Freitagabend hätten wir gerne mit Euch zusammen unser letztes Saisonheimspiel gefeiert. Leider bekommt unser Gast vom SC Eilbek keine Mannschaft zusammen und so wird es morgen Abend keinen rollenden Ball auf der Uwe Herzberg-Sportanlage zu sehen geben", teilt Bramfeld mit.

Vor allem der SV Altengamme und der SC Condor Hamburg dürften diese Konstellation mit gemischten Gefühlen verfolgen. Condor kann selbst mit einem Sieg beim Hamm United FC nicht mehr an Bramfeld vorbeiziehen, weil der Abstand durch die kampflosen Punkte in jeder Konstellation vor dem letzten Spieltag bei vier Zählern bleibt. Altengamme hat gegen den Oststeinbeker SV zwar noch die Chance, Druck aufzubauen, muss den Blick aber ebenfalls auf Bramfeld richten.

Tabellenführer Concordia empfängt derweil den ASV Hamburg, während im Mittelfeld der Barsbütteler SV gegen den Rahlstedter SC, VfL Lohbrügge gegen den SC Vier- und Marschlande sowie USC Paloma II gegen den FC Voran Ohe gefordert sind. Für Schlusslicht Ahrensburger TSV geht es gegen den HSV Barmbek-Uhlenhorst nur noch um einen versöhnlichen Abschluss.

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Freitag

Heute, 19:00 Uhr
Concordia Hamburg
Concordia HamburgConcordia
ASV Hamburg
ASV HamburgASV Hamburg
19:00
Spieltext Concordia - ASV Hamburg

Heute, 19:00 Uhr
Bramfelder SV
Bramfelder SVBramfeld
Sport-Club Eilbek
Sport-Club EilbekSC Eilbek
-
-
§ Urteil
Spieltext Bramfeld - SC Eilbek

Heute, 20:00 Uhr
Barsbütteler SV
Barsbütteler SVBarsbüttel
Rahlstedter SC
Rahlstedter SCRahlstedt
20:00
Spieltext Barsbüttel - Rahlstedt

Heute, 19:00 Uhr
Hamm United FC
Hamm United FCHamm United
SC Condor Hamburg
SC Condor HamburgSC Condor
19:00
Spieltext Hamm United - SC Condor

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Samstag

Morgen, 15:00 Uhr
VfL Lohbrügge
VfL LohbrüggeLohbrügge
SC Vier- und Marschlande
SC Vier- und MarschlandeSCVM
15:00
Spieltext Lohbrügge - SCVM

Morgen, 18:00 Uhr
SV Altengamme
SV AltengammeAltengamme
Oststeinbeker SV
Oststeinbeker SVOststeinbek
18:00
Spieltext Altengamme - Oststeinbek

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Sonntag

So., 17.05.2026, 13:00 Uhr
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma II
FC Voran Ohe
FC Voran OheVoran Ohe
13:00
Spieltext USC Paloma II - Voran Ohe

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
Ahrensburger TSV
Ahrensburger TSVTSV Ahrensb.
HSV Barmbek-Uhlenhorst
HSV Barmbek-UhlenhorstHSV BU
15:30
Spieltext TSV Ahrensb. - HSV BU

Das sind die nächsten Spieltage

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