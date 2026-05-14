Landesliga: Bramfelder SV bekommt Punkte geschenkt

Bramfeld hat schon "gewonnen". – Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Der 30. Spieltag der Landesliga Hansa beginnt mit einer nicht sportlichen Entscheidung: Der bereits abgestiegene Sport-Club Eilbek tritt beim Bramfelder SV nicht an, weshalb die Punkte kampflos an den Tabellenzweiten gehen. Für Bramfeld ist das im möglichen Rennen um die Oberliga Hamburg wertvoll, für die Konkurrenz aber bitter. Sollte Meister Concordia Hamburg auf den Aufstieg verzichten müssen, wäre Rang zwei besonders relevant - und genau dort baut Bramfeld seinen Vorsprung ohne sportlichen Schlagabtausch aus.

"Am morgigen Freitagabend hätten wir gerne mit Euch zusammen unser letztes Saisonheimspiel gefeiert. Leider bekommt unser Gast vom SC Eilbek keine Mannschaft zusammen und so wird es morgen Abend keinen rollenden Ball auf der Uwe Herzberg-Sportanlage zu sehen geben", teilt Bramfeld mit.

Vor allem der SV Altengamme und der SC Condor Hamburg dürften diese Konstellation mit gemischten Gefühlen verfolgen. Condor kann selbst mit einem Sieg beim Hamm United FC nicht mehr an Bramfeld vorbeiziehen, weil der Abstand durch die kampflosen Punkte in jeder Konstellation vor dem letzten Spieltag bei vier Zählern bleibt. Altengamme hat gegen den Oststeinbeker SV zwar noch die Chance, Druck aufzubauen, muss den Blick aber ebenfalls auf Bramfeld richten.

Tabellenführer Concordia empfängt derweil den ASV Hamburg, während im Mittelfeld der Barsbütteler SV gegen den Rahlstedter SC, VfL Lohbrügge gegen den SC Vier- und Marschlande sowie USC Paloma II gegen den FC Voran Ohe gefordert sind. Für Schlusslicht Ahrensburger TSV geht es gegen den HSV Barmbek-Uhlenhorst nur noch um einen versöhnlichen Abschluss.