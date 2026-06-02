Landesliga-Abschied des FC Remscheid, Solingen kann Rang 6 festigen

Am letzten Spieltag der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, steht der Abstiegskampf am Sonntag im Fokus - zuvor verabschiedet sich der FC Remscheid schon am Mittwoch Richtung Bezirksliga. Parallel will der TSV Solingen den sechsten Platz absichern.
33. Spieltag
So., 31.05.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - 1. FC Wülfrath 2:3
So., 31.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - TSV Solingen 4:2
So., 31.05.26 15:00 Uhr SC Velbert - ASV Einigkeit Süchteln 2:1
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Remscheid - Victoria Mennrath 0:2
So., 31.05.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SSV Bergisch Born 4:1
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - FC Kosova Düsseldorf 4:0
So., 31.05.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - DJK Gnadental 3:3
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SG Unterrath 2:2
34. Spieltag
Mi., 03.06.26 19:15 Uhr TSV Solingen - VfB 03 Hilden II
Mi., 03.06.26 20:00 Uhr DJK Gnadental - FC Remscheid
So., 07.06.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SC Kapellen-Erft
So., 07.06.26 15:30 Uhr SG Unterrath - VSF Amern
So., 07.06.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Union Nettetal
So., 07.06.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DV Solingen
So., 07.06.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SC Velbert
So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Wülfrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03