Landesliga 4: Vier Teams feiern ersten Sieg, Nordkirchen weiter furios

Der fünfte Spieltag der Landesliga 4 ist passé. Und für einige Mannschaften gab es am Sonntagnachmittag erstmals was zu feiern: Gleich vier Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte feierten ihre Siegespremiere. Der klare Gewinner des Spieltages steht jedoch am anderen Ende des Tableaus – Der neue Tabellenführer FC Nordkirchen.

Die offensichtlichste Erkenntnis des Wochenendes zuerst: Es bleiben die Wochen des FC Nordkirchen, die mit 4:1 gegen Eintracht Ahaus gewinnen und denen somit die Tabellenspitze abnehmen. Wettbewerbsübergreifend markiert der Heimerfolg der Nordkirchener das vierte Spiel in Folge, in dem die Mannschaft um Top-Scorer Ufuk Ekincier mindestens vier Mal trifft. Nachdem Nordkirchen bereits am vierten Spieltag den damaligen Tabellenführer Westfalia Gemen im direkten Duell vom Thron stoß und daraufhin eben Eintracht Ahaus diesen übernahm, sorgte der Verbandsliga-Absteiger nun dafür selbst von Rang eins grüßen zu dürfen. Vor 200 Zuschauern gehen die Gastgeber zwar zunächst in Rückstand, drehen die Partie aber mit einem blitzschnellen Doppelschlag nach der Pause (54‘, 55‘) zu den eigenen Gunsten. Der eingewechselte Talha Temur setzt mit seinem Doppelpack (66‘, 88‘) schließlich allen Ahauser Hoffnungen auf einen Punktgewinn in Nordkirchen ein Ende.

Damit noch nicht genug Grund zur Freude für alle die es mit dem FC Nordkirchen halten. Neben Eintracht Ahaus punktete kein einziger Verfolger auf den Rängen drei bis sechs an diesem Wochenende. Der Aufsteiger vom SV Burgsteinfurt hat beim SV Rot-Weiß Deuten das Nachsehen (2:1), Borussia Münster verliert überraschend beim Tabellenletzten Vorwärts Wettringen (1:0), die Hammer Spielvereinigung pausierte diesen Spieltag spielfrei und Westfalia Gemen muss sich beim TuS Haltern geschlagen geben (3:1). Neben Vorwärts Wettringen und TuS Haltern feierten ebenfalls der SV Dorsten-Hardt sowie Eintracht Coesfeld die ersten Siege in der laufenden Ligasaison.