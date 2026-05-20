Landesliga 2: Diese Transfers stehen schon fest

FC KrayTrainer:
Dimitrios PappasZugänge:
keineAbgänge:
Faris El Maaroufi (Türkiyemspor Essen), Petros Galatidis (SG Essen-Schönebeck)GSV MoersTrainer:Zugänge:
Andreas Oerschkes (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Dzejlan Bisevac (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Soner Cakmak (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Jonas Händler (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Dennis Müller (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Dawid Oskar Niedzielski (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Danil Samsonov (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Nico Tschuschke (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Enes Parimli (SV Schwafheim), Serkan Durak (SV Schwafheim), Marvin Sprzagalla (), Lukas Nowicki (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Kayodie Jacob Eniola (FC Moers-Meerfeld), Ramon Morawiec (GSV Moers II), Lavdrim Sulejmani (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Russ Bryand Soh Fotso (GSV Moers II), Mert Aközbek (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Aza Kader (GSV Moers II), Emir Karabegovic (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Clemens Genkel (VfL Repelen), Berkant Gebes (VfL Repelen), Nico Juan Huylmans (Aus eigener U19), Lucas Hahn (Aus eigener U19), Jan Mehnert (Aus eigener U19), Leon Gabenstein (VfL Repelen), Max Brauckmann (VfL Repelen), Milan Macar (GSG Duisburg), Klaus Rosenauer (VfL Repelen), Leandro Adams (VfL Repelen), Nika Chitauri (FC Iberia 2010), Karim Moustafa (VfB Homberg II)Abgänge:
keineMülheimer FC 97Trainer:
Engin TuncayZugänge:
keineAbgänge:
Mert Kefeli (FSV Duisburg)PSV WeselTrainer:
Björn AssfelderZugänge:
Fabian Drieschner (Spvgg Sterkrade-Nord), Emir Zerdo (SV 08/29 Friedrichsfeld)Abgänge:
Felix Gehrmann (SV Blau-Weiß Dingden), Max Mahn (SV Blau-Weiß Dingden), Nico Giese (SuS 09 Dinslaken), Timo Giese (SuS 09 Dinslaken), Stephan Sanders (Karriereende), Sebastian Kaiser (Karriereende), Noah Karschti (SV Budberg), Luis Jakob Blaswich (SV Blau-Weiß Dingden)Rhenania BottropTrainer:
Stefan ThieleZugänge:
Philipp Demler (Schwarz-Weiß Alstaden), Simon Palmen (Sportfreunde Königshardt), Hüssein El-Moussa (Dostlukspor Bottrop), Hussein Solh (Fortuna Bottrop), Olcay Yilmaz (VfB Bottrop), Marcel Bambic (FC Sterkrade 72), Baris Erdogan (Dostlukspor Bottrop), Senior Boateng (VfB Bottrop), Junior Boateng (VfB Bottrop), Dogukan Turan (Dostlukspor Bottrop), Allan Zuna (DJK Arminia Lirich 1920)Abgänge:
Cem Sakız (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Jan Niklas Schröer (DJK Arminia Klosterhardt), Christian Jusik (Rhenania Bottrop U23 II zg.), Joshua Meder (SC 1920 Oberhausen), Dominik Muris (Pausiert), Dennis Terwiel (SV Adler Osterfeld)SC Werden-HeidhausenTrainer:
Danny KonietzkoZugänge:
keineAbgänge:
keineSG Essen-SchönebeckTrainer:
Olaf RehmannZugänge:
Evangelos Karatzidis (1. FC Kleve), Marcel Faber (Rot-Weiss Essen II), Timo Korytowski (VfB Homberg), Simon Schwarz (1. FC Lintfort), Petros Galatidis (FC Kray)Abgänge:
Johann Müller (Fortuna Bottrop), Henri Kvesa (VfB Bottrop)Sportfreunde Hamborn 07Trainer:
Soumiya BouhadiZugänge:
Marvin Ellmann (SV Duissern), Gian-Nino Harling (SV Rhenania Hamborn), Christian Schwieren (), Jasin El Ouarti (GSG Duisburg), Younes Abdelhedi (SV Genc Osman Duisburg), Alperen Ercan (VfB Homberg II), Dennis Golomb (VfB Homberg II), Besnik Misini (FC Albania Duisburg), Can Serdar (Sportfreunde Hamborn 07), Mahir-Can Kalpakli (Sportfreunde Hamborn 07 II), Mohammad Bitar (Sportfreunde Hamborn 07), Kerem Bostanci (Rheinland Hamborn)Abgänge:
Nico Kuipers (Spvgg Sterkrade-Nord), Tim Falkenreck (Spvgg Sterkrade-Nord), Kenson Götze (VfB Frohnhausen), Pascal Spors (Spvgg Sterkrade-Nord), Luka Blazevic (), Rashad Ouro-Akpo (), Noah Gabriel Herrmann (), Max Werner (), Alexander Geraedts (), Seungho Noh (), Max Werner (DJK Blau-Weiß Mintard), Giuliano Cosma Salierno (Rheinland Hamborn), Yusa Sentürk (), Teoman Moustafa (), Gökdeniz Senlik (SV Genc Osman Duisburg), Osman Calik (), Teoman Moustafa (Rheinland Hamborn), Yusa Sentürk (Rheinland Hamborn), Petros Tzikas (), Can Serdar (Sportfreunde Hamborn 07), Ilyas Kaddouri (Duisburger SV 1900), Alexandros Chassanidis (Duisburger SV 1900)Sportfreunde NiederwenigernTrainer:
Marcel KraushaarZugänge:
Habib Camara (TSV Ronsdorf), Tom Pickhardt (TuS Hattingen), Aurel Kaßberg (Sportfreunde Niederwenigern), Jonas Oligmüller (ETB Schwarz-Weiß Essen), Lukas Hunhoff (Heisinger SV)Abgänge:
Marcel Kraushaar (Pausiert), Marc Fabian Rapka (ESC Rellinghausen)SV BudbergTrainer:
Tim WilkeZugänge:
Carl Becker (SC Rot-Weiß Oberhausen), Jannis Kipouros (SuS 09 Dinslaken), Noah Karschti (PSV Wesel)Abgänge:
Jannis Broß (TuS Xanten), Simon Kömpel (Berufsbedingter Abgang), Lorenz Delgado (Umzugsbedingter Abgang)SV ScherpenbergTrainer:
Sven SchützekZugänge:
Ahmed Jemaiel (VfB Bottrop), Serkan Güzel (DJK Blau-Weiß Mintard)Abgänge:
Tevfik Kücükarslan (FSV Duisburg), Hope Noruwa Ogansuyi (VfR Krefeld-Fischeln)VfB BottropTrainer:
Marco HoffmannZugänge:
Ismail Talha Uzan (Dostlukspor Bottrop), Moritz Anderheide (SpVgg Sterkrade 06/07), Hakan Gökdemir (SSV Buer 07/28), Henri Kvesa (SG Essen-Schönebeck), Melvin Omeragic (SG Essen-Schönebeck), Luca Marte (SG Essen-Schönebeck)Abgänge:
Ralf Thiel (SC 1920 Oberhausen), Raphael Steinmetz (SuS 21 Oberhausen), Olcay Yilmaz (Rhenania Bottrop), Enes Bilgin (FSV Duisburg), Emin Aksu (FSV Duisburg), Jan Hünting (SuS 21 Oberhausen), Alessandro Falcone (SuS 21 Oberhausen), Ahmed Jemaiel (SV Scherpenberg), René Biskup (SuS 21 Oberhausen), Joel Frenzel (DJK Adler Union Frintrop), Aristotelis Nikolaidis (VfB Kirchhellen), Lasse Dittner (DJK Adler Union Frintrop), Mick Matthes (DJK Adler Union Frintrop), Bjarne Neumann (DJK Adler Union Frintrop), Lasse Schraven (SpVgg Sterkrade 06/07)VfB SpeldorfTrainer:
Dimitri SteiningerZugänge:
Fritz Fiedler (CSV Marathon Krefeld), Lukas Mühlenfeld (DJK Blau-Weiß Mintard), Noah Jecksties (DJK Blau-Weiß Mintard)Abgänge:
Tim Füten (SuS 21 Oberhausen)Viktoria GochTrainer:
Kevin WolzeZugänge:
Henry Heynen (1. FC Kleve), Leander Derksen (), Felix Varzandeh (Ratingen 04/19), Falko Hammer (Siegfried Materborn), Jan-Luca Geurtz (Rot-Weiss Essen II), Felix Beeker (1. FC Kleve), Niklas Puff (SGE Bedburg-Hau)Abgänge:
Arne Quernhorst (Borussia Veen), Gabriel Preuß (CSV Marathon Krefeld), Sven Schneider (), Alexander Möller (), Ahmed Miri (), Thore Seifert (), Malte Baumeister (SV Rindern), Thore Seifert (SV Rindern), Sven Schneider (Viktoria Winnekendonk), Jan Wilbers (Viktoria Winnekendonk), Ben Pauls (Siegfried Materborn), Ahmed Miri (VfR Warbeyen), Florian Ortstadt (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen)
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