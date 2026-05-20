Landesliga 2: Diese Transfers stehen schon fest Alle Transfers der Landesliga Niederrhein, Gruppe 2, zur Saison 2026/27: FuPa zeigt die feststehenden Zugänge und Abgänge der Vereine in der laufend aktualisierten Übersicht. von André Nückel · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Welche Transfers fix sind. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Landesliga Niederrhein, Gruppe 2, zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert.

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So könnt ihr Transfers bei FuPa eintragen.

Fehlende Zu- und Abgänge könnt ihr der FuPa-Redaktion per E-Mail an fupa@rp-digital.de melden. Wir verfassen gerne Artikel über eure Transfers.

Hier gibt es die aktuellsten Transfers im Fußballverband Niederrhein.

Stand der Transferliste: 19. Mai 2026

Alle Wechsel ab dem 1. April gelistet.

Die Übersicht wird regelmäßig aktualisiert. Landesliga Niederrhein 2: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht 1. FC Lintfort

Trainer: Meik Bodden

Zugänge: Fabio Forster (1. FC Kleve), Luca Marvin Hoff (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Tim Ulrich (SpVg Schonnebeck), Harun Ramic (VfB Homberg), Lukas Melvin Meyer (VfB Homberg)

Abgänge: Yassine Riad (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Peter Heinz (Fortuna Bottrop), Julian Klement (SC 1920 Oberhausen), Marvin Ehis (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Robin Van Radecke (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Filip Curcic (NK Croatia Essen), Simon Schwarz (SG Essen-Schönebeck), Matti Völkel (Schwarz-Weiß Alstaden)



DJK Blau-Weiß Mintard

Trainer: Marco Guglielmi

Zugänge: Samuel Baffour (SC Croatia Mülheim), Adeyemi Ayodele (SV Iraklis Hellas Hannover), Yunosuke Seo (SuS Haarzopf), Ben Ansorge (SuS Haarzopf), Melvin Sijercic (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Konstantin Sivevski (Ratingen 04/19 U23 II), Amar Pilavdzic (VfL Repelen), Soheib Benhamza (Fatihspor Mülheim), Max Werner (Sportfreunde Hamborn 07), Kejan Güzel (Duisburger FV 08), Sohail Nadi (SV Biemenhorst)

Abgänge: Eren Güner (FSV Duisburg), Serkan Güzel (SV Scherpenberg), Max Haubus (hört auf), Fatih Koru (unbekannt), Matti Reino Wagener (2. Mannschaft oder hört auf), Lukas Mühlenfeld (VfB Speldorf), Noah Jecksties (VfB Speldorf), Ben Kastor (SuS Haarzopf), Noah Stemmer (unbekannt), Leon Fritsch (SC Velbert)





DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

Trainer: Sascha Hense

Zugänge: Tolga Yigit (Fatihspor Essen 2001), Orhan Dombayci (Fatihspor Essen 2001)

Abgänge: Yves Busch (AL-ARZ Libanon), Joel Wyputa (Eintracht Erle)



ESC Rellinghausen

Trainer: Sascha Behnke

Zugänge: Joshua Yeboah (Westfalia Herne), Hinata Saeki (Ratingen 04/19), Filip Sapeta (ETB Schwarz-Weiß Essen), Marc Fabian Rapka (Sportfreunde Niederwenigern), Leonard Jegus (Rot-Weiss Essen II)

Abgänge: Linus Tom Butz (Unbekannt wegen Umzug), Fabian Gerome Gärtner (Unbekannt), Yousef Issa (Heisinger SV), Aaron Oteng-Appiah (ETB Schwarz-Weiß Essen), Kamil Poznanski (ETB Schwarz-Weiß Essen), Raul Vazquez Maldonado (im Sommer wieder in die USA zurück), Can Funke (SV Genc Osman Duisburg), Yaw Osei Awuah (SpVg Schonnebeck)



