Landesliga 1 live: alle Spiele am Sonntag im Ticker - die Resultate!

Der 27. Spieltag der Landesliga Niederrhein spitzt die Lage oben wie unten weiter zu: Während 1. Spvg Solingen Wald 03 den Vorsprung ausbauen will, kämpfen SC Kapellen-Erft und DV Solingen um den Anschluss. Im Keller stehen FC Remscheid, VfB 03 Hilden II und TuRU Düsseldorf massiv unter Druck.
Die 1. Spvg. Solingen Wald 03 geht mit komfortablen elf Punkten Vorsprung in das Heimspiel gegen die SG Unterrath, die sich im gesicherten Mittelfeld befindet, aber immer wieder unangenehm auftreten kann. Für den Spitzenreiter geht es darum, die dominante Position weiter zu untermauern. Spannender wird es dahinter: SC Kapellen-Erft empfängt SC Union Nettetal zum direkten Duell zweier Topteams. Kapellen will Rang zwei festigen, während Nettetal mit einem Auswärtssieg noch einmal näher an die Spitzengruppe heranrücken könnte.
Auch DV Solingen hat eine klare Pflichtaufgabe vor der Brust. Gegen den abstiegsbedrohten FC Remscheid zählt im Kampf um Rang zwei nur ein Sieg. Alles andere würde den Druck auf die Solinger weiter erhöhen. Ein echtes Verfolgerduell steigt zudem zwischen ASV Einigkeit Süchteln und FC Kosova Düsseldorf. Beide Teams liegen dicht beieinander, sodass die Partie richtungsweisend für die obere Tabellenhälfte ist.
Im Tabellenkeller spitzt sich die Situation weiter zu, zumal die Plätze 15 bis 18 direkt absteigen und Rang 14 in die Relegation muss. VfB 03 Hilden II steht bereits mit dem Rücken zur Wand und braucht im Heimspiel gegen Victoria Mennrath dringend Punkte, um überhaupt noch Hoffnung zu behalten. Für TuRU Düsseldorf wird das Auswärtsspiel beim TSV Solingen zu einer echten Bewährungsprobe. Mit nur einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegsplätze kann sich TuRU kaum noch Ausrutscher erlauben.
Auch das Duell zwischen 1. FC Wülfrath und DJK Gnadental ist von hoher Bedeutung. Beide Teams bewegen sich im unteren Mittelfeld, wobei insbesondere Wülfrath den Abstand nach unten vergrößern will. Zwischen Mittelfeld und Abstiegszone bewegt sich zudem das Spiel SC Velbert gegen VSF Amern, in dem beide Mannschaften wichtige Zähler benötigen, um nicht noch tiefer in den Abstiegskampf hineingezogen zu werden.
28. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr SG Unterrath - SC Velbert
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03
Sa., 18.04.26 17:00 Uhr SC Union Nettetal - DV Solingen
Sa., 18.04.26 18:30 Uhr DJK Gnadental - VfB 03 Hilden II
So., 19.04.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - TSV Solingen
So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Remscheid - TuRU Düsseldorf
So., 19.04.26 15:00 Uhr VSF Amern - SC Kapellen-Erft
So., 19.04.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SSV Bergisch Born
29. Spieltag
Sa., 25.04.26 16:00 Uhr DV Solingen - VSF Amern
So., 26.04.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - FC Kosova Düsseldorf
So., 26.04.26 15:00 Uhr SC Velbert - Victoria Mennrath
So., 26.04.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SC Union Nettetal
So., 26.04.26 15:30 Uhr TSV Solingen - FC Remscheid
So., 26.04.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - ASV Einigkeit Süchteln
So., 26.04.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - DJK Gnadental
So., 26.04.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SG Unterrath