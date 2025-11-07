Landesklassist findet neuen Coach: "Bringt eine enorme Erfahrung mit"

Im September hatten sich die Wege beim Osterweddinger SV getrennt. Seitdem steht Sven Sablotny nicht mehr an der Seitenlinie des Landesklasse-Vertreters . Daniel Jaumann hatte die Geschicke interimsmäßig übernommen. Nun hat der Landesklassist einen neuen Trainer gefunden.

Im Heimspiel gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt stand am vergangenen Wochenende zum ersten Mal Uwe Spieß in der Verantwortung - und feierte beim 3:1-Erfolg prompt seinen ersten Sieg mit dem OSV.

"Der Abschied von Sven wiegt für mich persönlich noch immer schwer und wird es wohl auch noch eine ganze Weile tun", sagt Steffen Hermann, Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit des Landesklasse-Vertreters. "Er hinterlässt in unserer ersten Herrenmannschaft eine große menschliche Lücke. Seine Erfolge – allen voran der erste Pokalsieg der Vereinsgeschichte und der emotionale Aufstieg am letzten Spieltag in die Landesklasse – sind unvergessliche Momente, über die im Verein noch lange gesprochen wird. Umso mehr freut es mich, dass Sven dem Verein in anderer Funktion erhalten bleibt", so Hermann.

Viele Jahre beim SSV Samswegen an der Seitenlinie

Nun allerdings habe mit der ersten Partie unter Spieß "ein neues Kapitel begonnen", erklärt der 40-Jährige. "Uwe bringt eine enorme Erfahrung mit, hat in seiner Trainerlaufbahn viele Höhen und Tiefen erlebt und weiß genau, wie man mit einer schwierigen sportlichen Situation umgeht", sagt Hermann über den neuen Trainer, der zuletzt zwischen 2018 und 2024 den SSV Samswegen in der Landesklasse coachte. Zum FuPa-Profil:

>> Uwe Spieß

Nach "intensiven Gesprächen" sei die Wahl schließlich bewusst auf den 60-Jährige gefallen. "Wir freuen uns sehr über sein Engagement und seine menschlich wie fachlich hervorragende Art", betont Hermann. Die gemeinsame Zielstellung war bei der Übernahme angesichts von acht Punkten aus bis dato neun Spielen klar: der Klassenerhalt. "Den ersten wichtigen Schritt dafür haben wir bereits bei Uwes Debüt am Wochenende gemacht", wertet Hermann den 3:1-Erfolg über TuS Magdeburg ein. So könne es in Osterweddingen unter dem neuen Coach gerne weitergehen.

