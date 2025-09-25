Unter Sven Sablotny erlebte der Osterweddinger SV die erfolgreichste Zeit seiner jüngeren Vereinsgeschichte. Mit seinem Namen sind der Kreispokalsieg 2023, die Bördeoberliga-Meisterschaft und der damit gleichbedeutende erstmalige Landesklasse-Aufstieg 2024 eng verbunden.

Nun allerdings haben sich kürzlich die Wege zwischen OSV und Trainer getrennt. Seit einigen Partien bereits steht Daniel Jaumann beim Landesklasse-Vertreter der Staffel 2 neu an der Seitenlinie. Seinem Ex-Coach widmete der Verein nun aber noch einen emotionalen Abschied.

"Wir möchten im Namen aller noch einmal Danke sagen! Danke für vier unvergessliche Jahre, die wir gemeinsam erleben durften. Danke für all die besonderen Momente, die du geschaffen hast. Danke für deine Leidenschaft an der Seitenlinie, mit der du uns immer wieder motiviert hast. Danke für das, was du aufgebaut hast - etwas, das bleibt, auch wenn du nun ein neues Kapitel beginnst", schrieb der Club. Zum FuPa-Profil:

Sablotny habe "Geschichte für den OSV geschrieben" und "so viele Erinnerungen geschaffen, die wir niemals vergessen werden", heißt es weiter. Gemeinsam bejubelte man viele Erfolge. "Doch nicht nur der Pokalsieg, die Meisterschaft und der Aufstieg werden mit deinem Namen verbunden bleiben - sondern so viel mehr: der Zusammenhalt, die Leidenschaft und die Freude am Spiel", hieß es weiter.

In der ersten Saison noch auf Rang 13 der Bördeoberliga

Der 34-Jährige, der selbst für die Osterweddinger Herrenteams gespielt hatte und der 2021/22 in seiner ersten Trainersaison mit dem OSV noch auf Rang 13 der Bördeoberliga gelandet war, habe "nicht nur ein Team trainiert, sondern eine Gemeinschaft geformt. Mit deiner Energie, deinem Einsatz und deinem Glauben an uns hast du Spuren hinterlassen, die wir nie vergessen werden. Wir wünschen dir für die Zukunft nur das Beste. Und egal, wohin dich dein Weg führt: Ein Stück von dir wird immer ein Teil von uns sein!

