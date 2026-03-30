Landau II darf von Kreisklasse träumen - Trainer machen weiter Die Reserve des designierten Bezirksligaaufsteigers darf sich Aufstiegshoffnungen machen von Thomas Seidl · Heute, 09:35 Uhr · 0 Leser

Von links nach rechts: Teammanager Stefan Wieser, Dominik Reitberger, Stefan Johann, Sportlicher Leiter Stefan Schrettenbrunner – Foto: Verein

Sportlich läuft es beim FSV Landau aktuell richtig rund. Die Rückkehr der "Ersten" in die Bezirksliga ist nur mehr Formsache und auch die Entwicklung der Reserve macht den Verantwortlichen Freude. Das B-Team der Bergstädter belegt in der A-Klasse Landau momentan den vierten Rang und hat realistische Chancen, zumindest noch Vizemeister werden. Außerhalb des Spielfeldes wurden mit der Verlängerung von Chefanweiser Stefan Johann und Co-Spielertrainer Dominik Reitberger bereits wichtige Weichen gestellt.

"Ich freue mich, den eingeschlagenen Weg nächste Saison weiterzugehen und die nächsten Schritte zu machen. Die Zusammenarbeit mit Dodo ist überragend. Er bringt sich sportlich wie menschlich top in die Mannschaft und das Trainerteam ein. Das Team hat einen Top-Charakter. Im Sommer rücken einige talentierte Nachwuchsspieler zu den Senioren auf, worauf wir aufbauen können", sagt Stefan Johann. Dominik Reitberger lässt sich ebenfalls zitieren: "Ich freue mich sehr auf die nächste Saison. Auf dem Feld mit den Jungs macht es mir riesengroßen Spaß. Auch Stefan und ich sind nahezu bei allen Themen gleicher Meinung und ich kann mir nach wie vor einiges von ihm abschauen. Es ist ein deutlicher Aufwärtstrend erkennbar. Diesen Weg wollen wir gemeinsam mit der Mannschaft weitergehen und auch die aufrückenden Jugendspieler bestmöglich an den Herrenbereich heranführen."







Stefan Schrettenbrunner, der von Vereinsseite für die "Zweite" zuständig ist, zeigt sich sehr zufrieden: "Wir waren von Anfang an fest davon überzeugt, dass Stefan unsere A-Klassen-Mannschaft weiterentwickeln kann. Er versteht es hervorragend, den großen Kader optimal zu führen, alle Spieler einzubinden und dadurch einen außergewöhnlich starken Teamspirit zu schaffen. Einen großen Anteil daran hat natürlich auch Dominik – sowohl durch seine Qualität auf dem Platz als auch durch sein herausragendes Engagement im Trainerteam und im gesamten Verein. Für uns war daher schnell klar, dass wir in dieser Konstellation weitermachen möchten. Auch Stefan Wieser bleibt uns weiterhin als Betreuer und Teammanager erhalten. Darüber hinaus wird er ab der kommenden Saison zusätzlich die erste Mannschaft als Teammanager begleiten und sich um alle organisatorischen Themen kümmern. Wir sind sehr zufrieden und überzeugt davon, dass wir in dieser Konstellation unsere Ziele sowohl in der laufenden als auch in der kommenden Saison erreichen können."