Lambertz nicht mehr Trainer bei Würm-Lindern Bezirksliga, Staffel 4: Hermann-Josef „Jo“ Lambertz und die SG Union Würm-Lindern sind übereingekommen, mit sofortiger Wirkung getrennte Wege zu gehen

Seit 2013 war Lambertz Cheftrainer des Fusionsclubs, führte diesen unter anderem von der Kreis- in die Bezirksliga, wo der Club sich zu einer festen Größe etabliert hat. Nachfolger von Lambertz wird sein bisheriger Co-Trainer Sean King. Den hatte die Vereinsführung für den Sommer eh schon als neuen Chef ausgeguckt. Weil Jo Lambertz wohl nicht als „Auslaufmodell“ in die am 6. März beginnende Rückrunde starten wollte, hat er Vereinschef Franz-Josef „Jupp“ Krichel vorgeschlagen, den Wechsel auf der Trainerbank schon jetzt zu vollziehen.