Lam ist zufrieden - aber schlechte Neuigkeiten von den Dauerpatienten

Eine grundsolide Runde spielt bisher die SpVgg Lam, die in der Landesliga Mitte mit 36 Zählern den fünften Rang belegt und damit gute Chancen hat, ihren Punkte-Rekord - in den Spielzeiten 2014/2015 und 2023/2024 erreichte man jeweils 45 Zähler - zu toppen und die beste Saison ihrer Vereinshistorie zu spielen.

Nicht immer rosig war die personelle Situation, denn die Langzeitausfälle Tobias Koller und Hans Liebl sorgten für einen Engpass in der Defensive. Beide Akteure werden auch im Frühjahr nicht zur Verfügung stehen. "Tobias hat nach wie vor große Probleme an beiden Patellasehnen und absolviert in den kommenden Wochen und Monaten ein Aufbauprogramm. Hans musste sich einer Hüftoperation unterziehen. Beide Spieler werden frühestens im Sommer wieder angreifen können. Das ist natürlich sehr bitter, da es nicht nur zwei Lamer Eigengewächse sind, sondern auch zwei junge Spieler mit sehr viel Potenzial“, klagt Hofmann. Unmittelbar vor dem Trainingsstart hat sich zudem Mittefeld-Motor Franz Wendl einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen, der ihn vermutlich bis Mitte, Ende Februar außer Gefecht setzen wird. Verlassen hat den Verein im Winter der junge Simon Pritzl , der zwar zweimal über die volle Distanz ran durfte, aber insgesamt nur zu fünf Einsätzen kam. Der 19-Jährige hat sich dem Kreisligisten SpVgg Eschlkam angeschlossen.

In der Aufbauphase darf bereits der eine oder andere A-Jugendliche mit der "Ersten“ trainieren. "Unseren eigenen Nachwuchs zu integrieren und zu fördern, ist uns extrem wichtig“, betont Hofmann, der mit dem derzeitigen Verlauf der Kaderplanung zufrieden ist: "Der externe Markt ist hartumkämpft, dennoch wollen wir uns punktuell verstärken. Unser Fokus liegt aber ohnehin auf den Bestandskader und diesbezüglich sieht es richtig gut aus.“







In der Vorbereitung stehen für die Kowalski-Truppe unter anderem zwei richtige Gradmesser auf dem Programm. Am Samstag geben Mühlbauer, Loderbauer & Co. ihre Visitenkarte beim Regionalligisten DJK Vilzing ab. Am 15. Februar probt man beim Bayernligisten ASV Cham, ehe es am darauffolgenden Wochenende ins Trainingslager nach Pilsen geht. Für den 1. März ist die Nachholpartie gegen den SSV Eggenfelden angesetzt.