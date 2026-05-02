Kyra Spitzner wechselt aus Leipzig nach Essen

Die SGS Essen verstärkt sich zur kommenden Saison mit Kyra Spitzner. Die 21-jährige Angreiferin kommt von RB Leipzig, wo sie bislang insgesamt 50 Pflichtspiele absolviert hat, ins Ruhrgebiet.
„Wir freuen uns sehr, dass sich Kyra für uns entschieden hat. Wir bekommen mit ihr eine Stürmerin mit Tempo und Zielstrebigkeit, die in ihrem jungen Alter schon über Bundesligaerfahrung verfügt“, sagt Daniel Kraus, sportlicher Leiter der SGS Essen.
Spitzner ist 1,74m groß, wurde beim VfB Auerbach ausgebildet und wechselte nach einer Spielzeit bei Erzgebirge Aue im Jahr 2017 in die RB Akademie. Nach neun Jahren in Leipzig freut sich die viermalige deutsche U17-Nationalspielerin nun, ihre Zelte ab dem Sommer in Essen-Schönebeck aufzuschlagen.
„Ich freue mich sehr darauf, bald für die SGS auflaufen zu dürfen! Mir hat das Konzept des Vereins direkt gefallen. Ich bin bereit für die neue Herausforderung und hoffe, mich persönlich weiterentwickeln zu können, um schlussendlich auch dem Team bestmöglich helfen zu können.“
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