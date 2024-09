Kurioser Kreispokal-Abbruch: Verlängerung wird nicht angepfiffen

Nach der Coswiger Führung durch Hendrik Barth (35.) und Jan-Niklas Seifert (89.) glichen die Reinsdorfer mit einem Doppelschlag in der Nachspielzeit durch Franz Emil Albrecht (90.+1) und Mathias Wagner (90.+2) tatsächlich noch aus. Somit sorgten sie für ein Szenario, das bei der Ansetzung des Quali-Runden-Duells so offenbar nicht einberechnet wurde: Es hätte eine Verlängerung benötigt.

Problem an der Sache: Auf dem Reinsdorfer Sportplatz gibt es kein Flutlicht. Weshalb Schiedsrichter Mathias Thielbeer nach dem Ende der regulären Spielzeit die Verlängerung gar nicht mehr anpfiff - angesichts des bereits einsetzenden Sonnenuntergangs. Die beiden Mannschaften und die 102 Zuschauer verließen den Platz also ohne zu wissen, wer am 3. Oktober in der ersten Runde bei der SG Wartenburg gefordert ist.

Das Quali-Spiel zwischen dem SV Reinsdorf und dem SV Blau-Rot Coswig dürfte nun noch einmal von vorne beginnen. Und zwar höchstwahrscheinlich nicht in einem Abendspiel. Zumindest nicht auf dem Sportplatz in Reinsdorf.

