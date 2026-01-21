Kuhbier-Hattrick, Düren siegt international & Spich machts zweistellig

Auch am gestrigen Dienstag wurde wieder fleißig getestet. Dabei haben nicht nur der 1. FC Düren und der Siegburger SV den zweiten Testspielsieg der Vorbereitung verzeichnet...

Der 1. FC Düren steigert sich nach der Pause und besiegt KAS Eupen II Der 1. FC Düren hat ein Testspiel gegen KAS Eupen II mit 3:0 (0:0) gewonnen. Nach einer chancenreichen, aber torlosen ersten Hälfte brachte Jannis Kuckertz die Gastgeber in der 57. Minute nach Vorarbeit von Tomoki Kitagawa in Führung. Eupen hatte zuvor mehrfach gute Möglichkeiten, traf unter anderem die Latte (75.), ließ aber die nötige Konsequenz im Abschluss vermissen. In der Schlussphase entschied Raban Laux die Partie mit einem Doppelschlag: Zunächst traf er in der 80. Minute aus dem Spiel heraus, drei Minuten später erhöhte er nach einer kurz ausgeführten Ecke auf 3:0.



1. FC Düren – KAS Eupen II 3:0

Schiedsrichter: Peter Weidenfeld (Düren)

Tore: 1:0 Jannis Kuckertz (57.), 2:0 Raban Laux (80.), 3:0 Raban Laux (83.)

Kuhbier-Dreierpack dreht Test: Siegburg schlägt Finnentrop 4:3

Der Siegburger SV hat ein Testspiel gegen die SG Finnentrop/Bamenohl mit 4:3 gewonnen. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen früh durch Anas Akhabach in Führung, ehe Neuzugang Rikiya Ohashi mit seinem ersten Treffer für Siegburg zum 1:1 ausglich. Trotz spielerischer Vorteile der Gastgeber führte Finnentrop zur Pause nach dem Treffer von Nicolas Herrmann mit 2:1. Nach dem Seitenwechsel drehte Nico Kuhbier die Partie im Alleingang und erzielte binnen neun Minuten einen lupenreinen Hattrick zum 4:2. Finnentrop verkürzte durch Robin Klaas noch einmal, drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich. Am Ende brachte Siegburg den Vorsprung über die Zeit und gewann verdient.