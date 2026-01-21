Kuhbier-Hattrick, Düren siegt international & Spich machts zweistellig

Auch am gestrigen Dienstag wurde wieder fleißig getestet. Dabei haben nicht nur der 1. FC Düren und der Siegburger SV den zweiten Testspielsieg der Vorbereitung verzeichnet...
Der 1. FC Düren hat ein Testspiel gegen KAS Eupen II mit 3:0 (0:0) gewonnen. Nach einer chancenreichen, aber torlosen ersten Hälfte brachte Jannis Kuckertz die Gastgeber in der 57. Minute nach Vorarbeit von Tomoki Kitagawa in Führung. Eupen hatte zuvor mehrfach gute Möglichkeiten, traf unter anderem die Latte (75.), ließ aber die nötige Konsequenz im Abschluss vermissen. In der Schlussphase entschied Raban Laux die Partie mit einem Doppelschlag: Zunächst traf er in der 80. Minute aus dem Spiel heraus, drei Minuten später erhöhte er nach einer kurz ausgeführten Ecke auf 3:0.
Der Siegburger SV hat ein Testspiel gegen die SG Finnentrop/Bamenohl mit 4:3 gewonnen. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen früh durch Anas Akhabach in Führung, ehe Neuzugang Rikiya Ohashi mit seinem ersten Treffer für Siegburg zum 1:1 ausglich. Trotz spielerischer Vorteile der Gastgeber führte Finnentrop zur Pause nach dem Treffer von Nicolas Herrmann mit 2:1. Nach dem Seitenwechsel drehte Nico Kuhbier die Partie im Alleingang und erzielte binnen neun Minuten einen lupenreinen Hattrick zum 4:2. Finnentrop verkürzte durch Robin Klaas noch einmal, drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich. Am Ende brachte Siegburg den Vorsprung über die Zeit und gewann verdient.
Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Matteo Niehl den Gast per Doppelschlag (53. und 57.) in Führung. Doch die Diamante-Elf hatte die passende Antwort parat und glich durch die Tore von Ayyoub Chanaa (64.) und Jan Ludwig (79.) aus. Das letzte Wort hatte aber der Bezirksligist in Person von Jan Lauterbach, der acht Minuten vor dem Ende den Siegtreffer erzielte.
Den Torreigen eröffnete Neuzugang Anil Tasdemir mit einem Doppelpack binnen vier Minuten in der Anfangsviertelstunde – doch es sollten die einzigen Tore im ersten Durchgang bleiben. Der eingewechselte Emer Abdo schraubte das Ergebnis kurz nach der Halbzeit auf 4:0 hoch und der Bann war gebrochen.