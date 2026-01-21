 2026-01-20T07:14:11.657Z

Der 1. FC Düren siegt im Test gegen KAS Eupen II mit 3:0.
Der 1. FC Düren siegt im Test gegen KAS Eupen II mit 3:0. – Foto: Danielle Schall-Langfort

Kuhbier-Hattrick, Düren siegt international & Spich machts zweistellig

Testspiele vom Dienstagabend

Auch am gestrigen Dienstag wurde wieder fleißig getestet. Dabei haben nicht nur der 1. FC Düren und der Siegburger SV den zweiten Testspielsieg der Vorbereitung verzeichnet...

Der 1. FC Düren steigert sich nach der Pause und besiegt KAS Eupen II

Der 1. FC Düren hat ein Testspiel gegen KAS Eupen II mit 3:0 (0:0) gewonnen. Nach einer chancenreichen, aber torlosen ersten Hälfte brachte Jannis Kuckertz die Gastgeber in der 57. Minute nach Vorarbeit von Tomoki Kitagawa in Führung. Eupen hatte zuvor mehrfach gute Möglichkeiten, traf unter anderem die Latte (75.), ließ aber die nötige Konsequenz im Abschluss vermissen. In der Schlussphase entschied Raban Laux die Partie mit einem Doppelschlag: Zunächst traf er in der 80. Minute aus dem Spiel heraus, drei Minuten später erhöhte er nach einer kurz ausgeführten Ecke auf 3:0.

Gestern, 19:00 Uhr
1. FC Düren
1. FC Düren1. FC Düren
KAS Eupen
KAS EupenKAS Eupen II
3
0
Abpfiff

1. FC Düren – KAS Eupen II 3:0
Schiedsrichter: Peter Weidenfeld (Düren)
Tore: 1:0 Jannis Kuckertz (57.), 2:0 Raban Laux (80.), 3:0 Raban Laux (83.)

Kuhbier-Dreierpack dreht Test: Siegburg schlägt Finnentrop 4:3

Der Siegburger SV hat ein Testspiel gegen die SG Finnentrop/Bamenohl mit 4:3 gewonnen. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen früh durch Anas Akhabach in Führung, ehe Neuzugang Rikiya Ohashi mit seinem ersten Treffer für Siegburg zum 1:1 ausglich. Trotz spielerischer Vorteile der Gastgeber führte Finnentrop zur Pause nach dem Treffer von Nicolas Herrmann mit 2:1. Nach dem Seitenwechsel drehte Nico Kuhbier die Partie im Alleingang und erzielte binnen neun Minuten einen lupenreinen Hattrick zum 4:2. Finnentrop verkürzte durch Robin Klaas noch einmal, drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich. Am Ende brachte Siegburg den Vorsprung über die Zeit und gewann verdient.

Gestern, 19:30 Uhr
Siegburger SV 04
Siegburger SV 04Siegburg. SV
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
4
3
Abpfiff

Siegburger SV 04 – SG Finnentrop/Bamenohl 4:3
Schiedsrichter: Lukas Dahmann (Siegburg ) - Zuschauer: 25
Tore: 0:1 Anas Akhabach (2.), 1:1 Rikiya Ohashi (13.), 1:2 Nicolas Herrmann (35.), 2:2 Nico Kuhbier (50.), 3:2 Nico Kuhbier (58.), 4:2 Nico Kuhbier (59.), 4:3 Robin Klaas (73.)

LöWi siegt bei Erftstolz

Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Matteo Niehl den Gast per Doppelschlag (53. und 57.) in Führung. Doch die Diamante-Elf hatte die passende Antwort parat und glich durch die Tore von Ayyoub Chanaa (64.) und Jan Ludwig (79.) aus. Das letzte Wort hatte aber der Bezirksligist in Person von Jan Lauterbach, der acht Minuten vor dem Ende den Siegtreffer erzielte.

Gestern, 20:00 Uhr
SV Erftstolz Niederaußem 1926
SV Erftstolz Niederaußem 1926Niederaußem
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27SV Lövenich
2
3
Abpfiff

SV Erftstolz Niederaußem 1926 – SV Lövenich/Widdersdorf 2:3
Schiedsrichter: Andreas Nehren (Pulheim)
Tore: 0:1 Matteo Niehl (53.), 0:2 Matteo Niehl (57.), 1:2 Ayyoub Chanaa (64.), 2:2 Jan Ludwig (79.), 2:3 Jan Lauterbach (82.)

Spich macht es gegen A-Ligisten deutlich

Den Torreigen eröffnete Neuzugang Anil Tasdemir mit einem Doppelpack binnen vier Minuten in der Anfangsviertelstunde – doch es sollten die einzigen Tore im ersten Durchgang bleiben. Der eingewechselte Emer Abdo schraubte das Ergebnis kurz nach der Halbzeit auf 4:0 hoch und der Bann war gebrochen.

Gestern, 20:00 Uhr
SV Fortuna Müllekoven
SV Fortuna MüllekovenMüllekoven
1. FC Spich
1. FC Spich1. FC Spich
0
10
Abpfiff

SV Fortuna Müllekoven – 1. FC Spich 0:10
Schiedsrichter: Ioannis Karypidis (Troisdorf)
Tore: 0:1 Anil Dervis Tasdemir (9.), 0:2 Anil Dervis Tasdemir (13.), 0:3 Emer Abdo (49.), 0:4 Emer Abdo (56.), 0:5 Marlon Zschau (57. Eigentor), 0:6 Fabian Welt (64.), 0:7 Nelson Campodonico (68.), 0:8 Emer Abdo (80.), 0:9 Claudio Bemba (83.), 0:10 Emer Abdo (89.)

