Künzing II: Hartl folgt auf Seidl, Hofer bleibt an Bord

Daniel Hartl betreut ab Sommer den FC Künzing II. – Foto: Harry Rindler

Der FC Künzing hat die offene Trainerfrage bei seinem B-Team geklärt. Ab der kommenden Saison wird Daniel Hartl (40) das Kommando beim aktuellen Tabellendritten der Kreisklasse Deggendorf übernehmen und tritt damit die Nachfolge des bisherigen Chefanweisers Daniel Seidl an, der ab Sommer die Bezirksliga-Truppe der "Römer" betreuen wird . Dem Trainerteam erhalten bleiben weiterhin Wolfgang Hofer (53), der für die dritte Mannschaft zuständig ist, sowie Torwarttrainer Christian Fey (59).

"Wir hatten von Anfang an sehr gute Gespräche mit Daniel. Wir waren schnell auf einer Wellenlänge, weil er aus seiner Zeit in Hengersberg weiß wie ein Dorfverein funktioniert, sehr engagiert ist und auf die Aufgabe brennt. Darüber hinaus freuen wir uns, dass uns 'Woife' Hofer und Torwarttrainer Christian Fey erhalten bleiben, da beide sehr gute und akribische Arbeit leisten", so Künzings 1. Vorsitzender Reinhard Bauer.

"Ich habe mich sehr gefreut, dass die Verantwortlichen des FC Künzing auf mich zugekommen sind. Bereits in den ersten Gesprächen war spürbar, dass wir auf einer Wellenlänge liegen. Bei einem solchen Verein im Trainerteam mitwirken zu dürfen, ist für mich etwas ganz Besonderes. Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam um Daniel Seidl und Wolfgang Hofer sowie natürlich auf die Spieler. Für mich ist dieser Schritt etwas Neues und zugleich eine spannende Herausforderung. Wer mich kennt, weiß, dass ich mich immer zu 100 Prozent einbringe, daran wird sich auch künftig nichts ändern. Gleichzeitig gratuliere ich meinem Heimatverein TSV Hengersberg zum lang ersehnten Aufstieg in die Kreisklasse. Der Verein und insbesondere die Mannschaft haben sich das mehr als verdient. Nichtsdestotrotz beginnt für mich nun ein neuer Abschnitt, auf den ich mich sehr freue", lässt der 40-Jährige verlauten.

Unterstützt wird Hartl von Wolfgang Hofer, der seit vielen Jahren wertvolle Arbeit bei der zweiten und dritten Mannschaft leistet. "Ich bin mir sicher, dass wir im künftigen Trainerteam gut harmonieren und dieselben Interessen verfolgen. Wir wollen ein Team formen, das künftig noch mehr Spaß macht und immer konkurrenzfähig ist. Es macht mich stolz mit jungen Spielern zu arbeiten, sie besser zu machen und auch neben dem Platz zum Großen und Ganzen zu gehören. Vor allem freut mich die Loyalität der Spieler und der Vereinsführung gegenüber mir", gibt der 53-Jährige zu Protokoll.