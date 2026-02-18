Künzing befördert Identifikationsfigur Daniel Seidl zum Chefanweiser

Daniel Seidl steht in der nächsten Saison an der Seitenlinie der ersten Mannschaft des FC Künzing – Foto: Mike Sigl

Der FC Künzing wird künftig von einem waschechten Eigengewächs trainiert, das den Verein in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten maßgebend mitgeprägt hat. Daniel Seidl , der jahrelang Kapitän der "Römer“ war und seit vergangenen Sommer die Kreisklassen-Mannschaft anleitet, wird kommende Saison die "Erste“ coachen und somit auf Matthias Süß und Fabian Burmberger folgen, die den Klub bekanntlich beide verlassen.

Seidl hat in seiner Laufbahn 310 Punktspiele für das A-Team des FCK bestritten, feierte mit seinem Heimatverein zwei Meisterschaften und einen Kreispokalsieg. Höhepunkt in der Karriere des Verteidigers waren die Relegationsspiele zur Landesliga, in denen der damalige Bezirksliga-Vizemeister zwar den Aufstieg knapp verpasste, allerdings in den Duellen gegen den 1. FC Passau sagenhafte Kulissen hatte. Bei seiner ersten Trainerstation kann der 33-Jährige bislang vollauf überzeugen und mischt mit der "Zweiten“ in der Kreisklasse Deggendorf vorne mit.

"Daniel weiß wie kein anderer, wie der FC Künzing funktioniert. Er verkörpert die Werte, die uns seit vielen Jahren stark machen. Als Trainer unserer Kreisklassentruppe leistet er hervorragende Arbeit und deshalb haben wir die Lösung mit ihm sehr schnell präferiert. Als junger Trainer wird er unsere volle Rückendeckung bekommen und wir sind überzeugt, dass wir mit Dan die richtige Wahl getroffen haben“, erläutert Künzings Sportlicher Leiter Roland Winberger.

Bis dato kümmern sich Winberger und Seidl gemeinsam um die sportliche Belange der Künzinger Herrenmannschaften. Ab Juni wird sich der neue Chefanweiser voll und ganz auf seine Rolle als Übungsleiter der "Ersten“ konzentrieren. "Für mich ist es ein Privileg, diese große Aufgabe bei meinem Heimatverein übertragen zu bekommen. Personell wird es ein paar Veränderungen geben, die wir allerdings auch als Chance sehen. Wir wollen künftig unseren Schwerpunkt weiterhin auf die eigenen Leute legen, denn aus dem Jugendbereich rücken in den nächsten Jahren eine Reihe sehr talentierter Spieler nach, denen zusammen mit unserem aktuellen Kern die Zukunft gehört. Ich kann versprechen, dass ich mich voll reinhauen und sehr hart arbeiten werde, damit der FC Künzing weiterhin eine sportlich interessante Adresse bleibt.“







Wie das Trainerteam des derzeitigen Rangdritten der Bezirksliga Ost in der nächsten Saison komplett aussehen wird, ist noch nicht final geklärt. "Wenn etwas fix ist, werden wir das vermelden“, sagt Winberger.