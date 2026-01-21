Fabian Burmbergers Zeit beim FC Künzing neigt sich ihrem Ende zu – Foto: Robert Geisler

Künzing: Auch Burmberger geht von Bord Der ehemalige Regionalligaspieler verabschiedet sich am Saisonende von den "Römern" Verlinkte Inhalte präsentiert von Bezirksliga Ost Künzing Fabian Burmberger

Der FC Künzing muss sich für die kommende Spielzeit auf der Übungsleiter-Position komplett neu aufstellen. Bereits länger steht fest, dass Linien-Chefanweiser Matthias Süß den Klub Richtung FC Sturm Hauzenberg verlassen wird. Nun ist es auch amtlich, dass Spielercoach Fabian Burmberger nicht über den Mai hinaus weitermachen und sich sportlich verändern wird.

Das Duo kam im Sommer 2023 zu den Römern und wurde mit dem Team in der Vorsaison Vizemeister der Bezirksliga Ost. In der Relegation schalteten die Kicker aus dem Landkreis Deggendorf zunächst den West-Zweiten TV Schierling aus, scheiterten dann aber am starken Südost-Landesligisten SB Chiemgau Traunstein am Aufstieg. In der aktuellen Runde haben die Rot-Weißen mit vielen Verletzungen zu kämpfen, belegen aber dennoch einen guten dritten Rang und zumindest der zweite Platz ist noch in unmittelbarer Reichweite. "Matthias und Fabian sind zwei sehr kompetente Trainer, die unsere Erwartungen voll und ganz erfüllt haben. Beide haben neue Impulse gesetzt und sich vorbildlich engagiert. Dafür gebührt ihnen unser großer Dank und gemeinsam wollen wir eine erfolgreiche Frühjahrsrunde spielen, ehe es dann Abschied zu nehmen heißt“, lässt die sportliche Leitung des FCK um Roland Winberger verlauten.







Fabian Burmberger, der für den SV Schalding-Heining 143 Regionalliga-Einsätze absolviert hat, und mittlerweile in Niederwinkling wohnhaft ist, verabschiedet sich mit einer Portion Wehmut: "Ich habe es nicht bereut, vor zweieinhalb Jahre beim FC Künzing meine erste Trainerstelle in Angriff zu nehmen. Ein Top-Verein mit einem hervorragenden Umfeld, bei dem es ein sehr angenehmes Arbeiten ist. Hervorheben möchte ich auch das gute Miteinander mit meinem Trainerkollegen Matthias Süß und den Verantwortlichen. Bei mir hat sich in letzter Zeit im privaten Bereich mit Heirat und Hausbau einiges getan, deshalb werde ich künftig deutlich wohnortnäher eine neue Aufgabe in Angriff nehmen. Das ist aber Zukunftsmusik und ich bin hochmotiviert, dass ich gemeinsam mit den Jungs eine eine maximal gute Frühjahrsrunde spiele und dann werden wir sehen, was dabei herauskommt.“



