Hauzenberg: Süß rückt an die Seite von Schwarz

Der FC Sturm Hauzenberg treibt seine Planungen für die kommende Saison 2026/27 weiter entschlossen voran und kann weitere wichtige Personalentscheidungen vermelden: Dominik Schwarz hat seinen Vertrag verlängert und wird damit auch in seine sechste Saison an der Seitenlinie der Staffelberger gehen. Eine Veränderung gibt es dennoch: Alexander Geiger wird sein Amt als Trainer zum Saisonende abgeben. Gleichzeitig kann der Verein frühzeitig die Nachfolge regeln: Matthias Süß , seit der Saison 2023/24 Trainer des erfolgreichen Bezirksligisten FC Künzing, wird ab Sommer 2026 als gleichberechtigter Trainer an der Seite von Dominik Schwarz fungieren.

Schwarz betont, dass für ihn vor allem das Umfeld und die neue Konstellation im Trainerteam ausschlaggebend war: "Ich freue mich sehr, in meine sechste Saison beim FC Sturm Hauzenberg zu gehen. Entscheidend war für mich, mit Matthias Süß einen kompetenten und gleichberechtigten Trainerpartner gefunden zu haben, der neue Impulse setzen und perfekt zu uns passen wird. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, denn meiner Meinung nach bietet der Sturm mit seinem familiären Umfeld und seinen sportlichen Ambitionen perfekte Bedingungen für einen Trainer.“







Sportlicher Leiter und 2. Vorstand Markus Reischl sieht in dieser Konstellation ein starkes Zeichen für die langfristige sportliche Ausrichtung des Vereins: "Für uns war es ein großes Anliegen, frühzeitig Stabilität und Klarheit auf den wichtigsten sportlichen Positionen zu schaffen. Die Verlängerung mit Dominik Schwarz ist ein starkes Signal, denn Dominik steht wie kaum ein anderer für Kontinuität, akribische Arbeit und eine klare sportliche Philosophie. Zugleich freut es uns sehr, mit Matthias Süß einen charakterlich und fachlich starken Trainer gewonnen zu haben, der perfekt in unser Profil passt. Alex Geiger danken wir bereits jetzt für seine wertvolle Arbeit der vergangenen Jahre.“





