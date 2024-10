Krisengipfel in Velburg – PiPo will zurück in die Spur

Kreisliga 2-Spitzenreiter Töging kann bereits am Samstag vorlegen. In Eichlberg wartet auf das Team von Trainer Alex Sommer eine durchaus komplizierte Aufgabe. Die bereits sieben Zähler zurück liegenden Verfolger Pirkensee-Ponholz und Sinzing haben nach ihrer jeweiligen Niederlage etwas gutzumachen. Zu Hause geht's nun gegen Riedenburg bzw. Painten. Im Tabellenkeller kommt es zum direkten Duell zwischen Aufsteiger Velburg und Schlusslicht Beilngries.



Hinspiel: 0:4. Bereits am Samstag ist Spitzenreiter SV Töging (36) gefordert. Der vergangene Spieltag hätte nicht besser laufen können für die Altmühltäler. Während die Verfolger reihum stolperten, feierte der SVT in Lupburg einen 1:0-Arbeitssieg und konnte seine Tabellenführung auf sieben Zähler ausbauen. Als Nächstes haben Schneider, Wolfsteiner und Co. die heikle Aufgabe bei der DJK Eichlberg/Neukirchen (7., 23) vor der Brust. Die Hausherren werden nach der knappen Niederlage in Painten alles daran setzen, dem Favoriten ein Bein zu stellen.





So., 27.10.2024, 13:00 Uhr SC Sinzing SC Sinzing SG Painten SG Painten 13:00 PUSH



Hinspiel: 4:0. Auf Wiedergutmachungskurs befindet sich der SC Sinzing (3., 29). Sieben Tage nach der Auswärtsniederlage in Undorf möchte es die Strauß-Elf auf heimischem Terrain wieder besser machen. Zu Gast ist die SG Painten (6., 25), die bei einem Sieg bis auf einen Punkt an Sinzing heranrücken könnte. Das will der Sportclub natürlich unbedingt verhindern. Aus dem Hinspiel hat die SG noch eine kleine Rechnung offen.







Hinspiel: 1:0. Drei Saisonsiege hat Aufsteiger TV Velburg (12., 11) bisher verbuchen können – den ersten im Hinspiel gegen den nächsten Gegner 1. FC Beilngries (14., 8), den dritten vor Wochenfrist in Ponholz. Nach dem jüngsten Coup geht die Burger-Truppe mit frischen Selbstvertrauen an dieses Kellerduell heran. Der Gast aus Beilngries steht als Tabellenletzter und nach drei Niederlagen am Stück stark unter Zugzwang. Wer behält die Nerven?







Hinspiel: 2:2. In Matting lädt die SG Oberndorf/Matting (9., 22) den FSV Steinsberg (11., 20) zu einem Aufsteigerduell. Bis jetzt haben beide Mannschaften ordentlich gepunktet und haben daher momentan keine Abstiegsnöte. Ein paar Sicherungspunkte müssen aber noch her. Dementsprechend wäre ein Dreier am Sonntag für beide Partien beruhigend. Nicht zuletzt wegen des Hinrunden-Ergebnisses ist von einer engen Kiste auszugehen.





So., 27.10.2024, 14:15 Uhr SV Lupburg SV Lupburg TSV Dietfurt Altmühl TSV Dietfurt 14:15 PUSH



Hinspiel: 1:1. Klare Rollenverteilung im Landkreis Neumarkt: Während der SV Lupburg (13., 8) tief im Abstiegskampf steckt, mischt der TSV Dietfurt als Tabellenvierter (26) vorne mit. Heißt: Die Hausherren können hier im Grunde nur überraschen. Für Dietfurt geht's darum, nach ergebnismäßig eher mauen Wochen mal wieder ein Erfolgserlebnis zu feiern und so zumindest am Zweitplatzierten dran zu bleiben.





So., 27.10.2024, 14:15 Uhr TSV Beratzhausen Beratzhausen ASV Undorf ASV Undorf 14:15 PUSH



Hinspiel: 5:1. Auch wenn es am 4. Spieltag ein klares Ergebnis gab: Unterschätzen darf der TSV Beratzhausen (5., 26) den anreisenden ASV Undorf (10., 21) auf keinen Fall. Dazu haben die Gastgeber auch keinen Grund. Denn der ASV hat sich nach einem schlechten Saisonstart mittlerweile gefangen, punkten fleißig und hat vier Siege in Folge eingefahren. Jetzt macht sich Beratzhausen daran, dieser Serie Einhalt zu gebieten. Andererseits könnte die Heimelf zum dritten Mal in Folge gewinnen.







Hinspiel: 1:1. Zuletzt stotterte der Motor des ATSV Pirkensee-Ponholz (2., 29) etwas. Die ärgerliche 1:2-Heimniederlage gegen Velburg war für das Mühlberger-Gespann die dritte Partie nacheinander ohne Sieg. Dementsprechend will PiPo an diesem Sonntag unbedingt in die Erfolgsspur zurückkehren. Allerdings hat es die Heimaufgabe gegen den TV Riedenburg (8., 23) durchaus in sich. Die Gäste warten sogar schon seit fünf Spielen auf einen Sieg (0/3/2) und reisen mit Wut im Bauch an.