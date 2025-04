Krisengeplagtes 1860 Rosenheim vor goldener Ära? „Das Lob gebührt Schellenberg“

In Panik verfällt in Rosenheim deshalb niemand. „Der Verein wurde in den letzten Jahren sportlich ordentlich gebeutelt. Wir sind hier gerade dabei, eine Basis aufzubauen“, sagt Trainer Helmut Lucksch im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Im Vordergrund steht bei 1860 vor allem die Förderung junger Talente. „Wir sind generell extrem jung aufgestellt. Wir wollen bewusst auf junge, eigene Leute aus dem Verein setzen“, so Lucksch.

„Das ist das wichtigste Ziel. Und das verfolgen wir Woche für Woche in der U19 in der U21 und in der Landesliga-Mannschaft.“

Helmut Luksch, Trainer des TSV 1860 Rosenheim, über die Förderung junger Spieler.

Auf diesem Erfolg will man bei 1860 zukünftig aufbauen. Schon jetzt zählen einige Kicker aus der A-Jugend regelmäßig zum Aufgebot der ersten Mannschaft und können so bereits Erfahrung in der Landesliga sammeln. Auch die U21 sei mehr eine „verstärkte U19“, so Luksch. „Wir wollen natürlich viele dieser Spieler, die in der U19 erfolgreich sind, in den Herrenbereich integrieren“, erklärt der 55-Jährige. „Das ist meine Aufgabe.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von TSV 1860 Rosenheim - Abteilung Fußball (@1860rosenheim_fussball)

Vor diesem Hintergrund ist auch der unmittelbare sportliche Erfolg aktuell zweitrangig. „Wir wollen vor allem die Entwicklung der jungen Spieler vorantreiben“, verrät der Trainer. „Das ist das wichtigste Ziel. Und das verfolgen wir Woche für Woche in der U19, in der U21 und in der ersten Mannschaft.“ Im Hinblick auf langfristige sportliche Ziele hält Luksch sich bedeckt: „Zuerst muss man die kurzfristigen Hausaufgaben machen. Wir wollen die Saison ordentlich zu Ende spielen.“ Fans des TSV 1860 Rosenheim dürfen wohl trotz der aktuellen Misere optimistisch in die Zukunft schauen. (fge)