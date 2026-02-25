Kreispokal-Viertelfinale live: Zwei Duelle am Mittwoch!

Im Kreispokal Kleve-Geldern steht zwischen dem 18. und 25. Februar das Viertelfinale an. Landesligist Viktoria Goch steht dank eines Freiloses schon im Halbfinale, in das vor allem die A-Ligisten mit Heimvorteil wollen: Siegfried Materborn, Uedemer SV und SV Veert, allerdings kommen die Gegner allesamt aus der Bezirksliga: DJK Twisteden, SF Broekhuysen und Alemannia Pfalzdorf. Wer kommt weiter? Auf FuPa gibt es die Berichte und Liveticker.
Update nach dem 1. Viertelfinale: DJK Twisteden kommt in Materborn weiter.
Siegfried Materborn – DJK Twisteden 0:3
Siegfried Materborn: Andy Kaus, Lars Buunk, Jonas Göknur, Justus Horstmann, Falko Hammer, Jan Carlos Ruiz Quiterio, Kian Marc Lachmann, Ibrahima Diogo Barry, Luca Erkens, Hannes Michajlezko, Lukas Gervens - Co-Trainer: Dennis Thyssen - Trainer: Sebastian Eul
DJK Twisteden: Martin Voß, Niklas Heußen, Steffen Douteil (60. Yannik Thielen), Malte Iland (60. Mathis Opgenhoff), Henri Hirschmann, Lars Douteil, Tom Cappel, Nico Lenz (60. Jordi Leck), Fabian Rasch (75. Nikolas Dennesen), Chris Kleuskens, Torben Schellenberg (70. Elias Janßen) - Trainer: Marcel te Nyenhuis - Co-Trainer: Jan van de Meer
Schiedsrichter: k.A. - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Tom Cappel (7.), 0:2 Tom Cappel (11.), 0:3 Torben Schellenberg (33.)
2. Runde
Di., 23.09.25 19:30 Uhr Concordia Goch - Uedemer SV 0:3
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SuS Kalkar - TSV Weeze 0:8
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Bedburg-Hau - Siegfried Materborn 0:7
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SGE Bedburg-Hau - Viktoria Goch 0:3
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Straelen - SV Veert 0:3
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Walbeck - Kevelaerer SV 1:4
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Sportfreunde Broekhuysen 2:4
Do., 25.09.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - SV Sevelen 3:0
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr SV Donsbrüggen - SV Nütterden 3:5
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - TSV Nieukerk 4:3
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr DJK Rhenania Kleve - BV Sturm Wissel 2:4
Di., 07.10.25 19:30 Uhr DJK Grün-Weiß Appeldorn - SV Rindern 1:4
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr Viktoria Winnekendonk - DJK Twisteden 0:3
Achtelfinale
Mi., 19.11.25 20:00 Uhr Siegfried Materborn - FC Aldekerk 3:2
Do., 20.11.25 20:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - Alemannia Pfalzdorf 1:4
Fr., 21.11.25 20:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TSV Weeze 2:0
Sa., 22.11.25 16:00 Uhr DJK Twisteden - Kevelaerer SV 3:2
Di., 25.11.25 20:00 Uhr SV Veert - SV Rindern 4:3
Mi., 03.12.25 20:00 Uhr Uedemer SV - BV Sturm Wissel 11:0
Di., 16.12.25 20:00 Uhr SV Nütterden - Viktoria Goch 0:2
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: