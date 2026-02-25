Kreispokal-Viertelfinale live: Zwei Duelle am Mittwoch!

Tom Cappel (r.) trifft auch am Mittwoch. – Foto: Pascal Derks

Im Kreispokal Kleve-Geldern steht zwischen dem 18. und 25. Februar das Viertelfinale an. Landesligist Viktoria Goch steht dank eines Freiloses schon im Halbfinale, in das vor allem die A-Ligisten mit Heimvorteil wollen: Siegfried Materborn, Uedemer SV und SV Veert, allerdings kommen die Gegner allesamt aus der Bezirksliga: DJK Twisteden, SF Broekhuysen und Alemannia Pfalzdorf. Wer kommt weiter? Auf FuPa gibt es die Berichte und Liveticker.

Update nach dem 1. Viertelfinale: DJK Twisteden kommt in Materborn weiter.