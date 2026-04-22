Kreispokal Rees-Bocholt live: VfL Rhede im Finale - Gegner gesucht

Der VfL Rhede steht im Endspiel um den Niederrheinpokal. – Foto: Pascal Derks

Nur noch drei Mannschaften sind im Kreispokal Rees-Bocholt im Rennen um den Titel. Als B-Ligist hat der SV Rees am Dienstagabend die Segel streichen müssen. Mit dem VfL Rhede war der aktuelle Tabellenführer der Bezirksliga, Gruppe 4, eine Nummer zu groß. Zum Liga-internen Vergleich kommt es am Mittwoch zwischen SV Friedrichsfeld und SV Haldern. Hier gibt es zunächst die Liveticker, im Anschluss folgen die Spielberichte.

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VfL Rhede zieht ins Finale ein

Der Pokaltraum des SV Rees ist beendet. Nachdem der B-Ligist in den Runden zuvor bereits einige höherklassige Mannschaften aus dem Weg räumen konnte, war Bezirksliga-Spitzenreiter VfL Rhede eine Nummer zu groß. Am Ende zog der VfL nach einem klaren 5:0-Erfolg in das Endspiel des Kreispokals ein. Vor rund 200 Zuschauern begannen beide Teams schwungvoll. Die Gastgeber konnten nach 13 Spielminuten die erste Großchance für sich verbuchen, Ali Abdallah konnte Rhedes Keeper aber nicht überwinden. Kurz darauf gab es einen Lattenkracher für den SVR (14.). Rhede ließ sich Zeit, bestrafte dann aber den ersten richtigen Fehler der Hausherren konsequent. Nick Ebben fing den Ball ab, nahm Tempo auf und vollendete zum 1:0 ins kurze Eck (30.). Nur zwei Minuten später hatte Rees die beste Möglichkeit zum Ausgleich, erneut war ein starker VfL-Keeper Endstation. Im direkten Gegenzug sorgte Rhede für die Vorentscheidung. Letztlich war es erneut Ebben, der den Ball volley in die Maschen drosch (33.).

Nach dem Seitenwechsel spielte Mergim Mehmetaj bei einem Klärungsversuch das Spielgerät ins eigene Tot - 3:0 für den Favoriten (52.). Rhede erhöhte noch einmal den Druck und suchte die finale Entscheidung. Elias Francesco Librandi stellte aus 25 Metern auf 4:0 (56.), Iker Prudencio sorgte mit einem Sonntagsschuss aus der Distanz für den 5:0-Endstand. Am Mittwochabend wird zwischen der SV Friedrichsfeld und dem SV Haldern der zweite Finalist ermittelt (19.30 Uhr, FuPa-Liveticker). >>> Liveticker zum Nachlesen SV Rees - VfL Rhede Kreispokal Rees-Bocholt: Halbfinale 2 am 22. April