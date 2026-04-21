Kreispokal Rees-Bocholt live: SV Rees fordert VfL Rhede im Halbfinale

Nur noch vier Mannschaften sind im Kreispokal Rees-Bocholt im Rennen um den Titel. Als B-Ligist hat der SV Rees bislang jede Hürde aus dem Weg geräumt, nun wartet mit dem VfL Rhede der aktuelle Tabellenführer der Bezirksliga, Gruppe 4. Zum Liga-internen Vergleich kommt es am Mittwoch zwischen SV Friedrichsfeld und SV Haldern. Hier gibt es zunächst die Liveticker, im Anschluss folgen die Spielberichte.
1. Runde
Sa., 09.08.25 14:30 Uhr Blau-Weiß Wertherbruch - SV Bislich 3:0
So., 10.08.25 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - TV Voerde 9:1
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Brünen - TuS Haffen-Mehr 4:3
Di., 12.08.25 19:30 Uhr SV Blau-Weiß Bienen - SC Grün-Weiß Vardingholt 3:2
Mi., 20.08.25 19:30 Uhr SV Spellen - TuS Stenern 1:5
Di., 26.08.25 19:30 Uhr SC TuB Mussum 1926 - SV Krechting 4:1
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr Eintracht Emmerich - VfL Rhede 0:6
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr BV Borussia Bocholt - TuS Drevenack zg.
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr SV Haldern - Sportfreunde 97/30 Lowick 5:2
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr 1. FC Heelden - PSV Wesel 0:1
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr SuS Wesel - FC Fortuna Elten 2:0
Mi., 27.08.25 20:00 Uhr FC Olympia Bocholt - GSV Viktoria Suderwick 3:4
Do., 28.08.25 19:30 Uhr Hemdener SV - Westfalia Anholt 0:2
2. Runde
Di., 07.10.25 19:30 Uhr DJK Barlo - TuS Stenern 0:3
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr SuS Wesel - SV 08/29 Friedrichsfeld 1:3
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr TuB Bocholt - SV Emmerich-Vrasselt 1:0
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr BSV Viktoria Wesel - Blau-Weiß Wertherbruch 3:4
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr SuS Isselburg - SV Blau-Weiß Bienen 2:3
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr Fortuna Millingen - STV Hünxe 4:3
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr VfL 45 Bocholt - SV Haldern 0:2
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr Grün-Weiß Lankern - DJK Rhede 0:1
Do., 09.10.25 19:30 Uhr HSC Berg - SC TuB Mussum 1926 0:6
Do., 09.10.25 19:30 Uhr BSV Grün-Weiß Flüren - Hamminkelner SV 0:2
Di., 21.10.25 19:30 Uhr DJK Hüthum-Borghees - VfB Rheingold Emmerich 0:2
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr SV Brünen - VfL Rhede 0:4
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr GSV Viktoria Suderwick - PSV Wesel 0:2
Do., 30.10.25 19:30 Uhr SV Rees - Westfalia Anholt 9:8
Do., 30.10.25 19:30 Uhr BV Borussia Bocholt - RSV Praest 2:0
Do., 30.10.25 19:30 Uhr Weseler SV - SV Werth 4:1
