Kreispokal Rees-Bocholt: Buch-Doppelpack lässt Friedrichsfeld jubeln

Der Pokaltraum des SV Rees ist beendet. Nachdem der B-Ligist in den Runden zuvor bereits einige höherklassige Mannschaften aus dem Weg räumen konnte, war Bezirksliga-Spitzenreiter VfL Rhede eine Nummer zu groß. Am Ende zog der VfL nach einem klaren 5:0-Erfolg in das Endspiel des Kreispokals ein. Vor rund 200 Zuschauern begannen beide Teams schwungvoll. Die Gastgeber konnten nach 13 Spielminuten die erste Großchance für sich verbuchen, Ali Abdallah konnte Rhedes Keeper aber nicht überwinden. Kurz darauf gab es einen Lattenkracher für den SVR (14.). Rhede ließ sich Zeit, bestrafte dann aber den ersten richtigen Fehler der Hausherren konsequent. Nick Ebben fing den Ball ab, nahm Tempo auf und vollendete zum 1:0 ins kurze Eck (30.). Nur zwei Minuten später hatte Rees die beste Möglichkeit zum Ausgleich, erneut war ein starker VfL-Keeper Endstation. Im direkten Gegenzug sorgte Rhede für die Vorentscheidung. Letztlich war es erneut Ebben, der den Ball volley in die Maschen drosch (33.).

Nach dem Seitenwechsel spielte Mergim Mehmetaj bei einem Klärungsversuch das Spielgerät ins eigene Tot - 3:0 für den Favoriten (52.). Rhede erhöhte noch einmal den Druck und suchte die finale Entscheidung. Elias Francesco Librandi stellte aus 25 Metern auf 4:0 (56.), Iker Prudencio sorgte mit einem Sonntagsschuss aus der Distanz für den 5:0-Endstand. Am Mittwochabend wird zwischen der SV Friedrichsfeld und dem SV Haldern der zweite Finalist ermittelt (19.30 Uhr, FuPa-Liveticker).

Rafael David Buch sei Dank: Die SV Friedrichsfeld steht nach seinem Doppelpack im Endspiel um den Kreispokal. Bereits nach 19 Minuten traf er zum ersten Mal, zu Beginn der Schlussphase netze er erneut und erzielte dadurch den 2:1-Endstand gegen den SV Haldern. Zwischenzeitlich hatte Jan Middendorf für die Gäste ausgeglichen. Im Endspiel trifft nun Friedrichsfeld auf den VfL Rhede.

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Ergebnisse und Termine des Kreispokals Rees-Bocholt

1. Runde

Sa., 09.08.25 14:30 Uhr Blau-Weiß Wertherbruch - SV Bislich 3:0

So., 10.08.25 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - TV Voerde 9:1

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Brünen - TuS Haffen-Mehr 4:3

Di., 12.08.25 19:30 Uhr SV Blau-Weiß Bienen - SC Grün-Weiß Vardingholt 3:2

Mi., 20.08.25 19:30 Uhr SV Spellen - TuS Stenern 1:5

Di., 26.08.25 19:30 Uhr SC TuB Mussum 1926 - SV Krechting 4:1

Mi., 27.08.25 19:30 Uhr Eintracht Emmerich - VfL Rhede 0:6

Mi., 27.08.25 19:30 Uhr BV Borussia Bocholt - TuS Drevenack zg.

Mi., 27.08.25 19:30 Uhr SV Haldern - Sportfreunde 97/30 Lowick 5:2

Mi., 27.08.25 19:30 Uhr 1. FC Heelden - PSV Wesel 0:1

Mi., 27.08.25 19:30 Uhr SuS Wesel - FC Fortuna Elten 2:0

Mi., 27.08.25 20:00 Uhr FC Olympia Bocholt - GSV Viktoria Suderwick 3:4

Do., 28.08.25 19:30 Uhr Hemdener SV - Westfalia Anholt 0:2



2. Runde

Di., 07.10.25 19:30 Uhr DJK Barlo - TuS Stenern 0:3

Mi., 08.10.25 19:30 Uhr SuS Wesel - SV 08/29 Friedrichsfeld 1:3

Mi., 08.10.25 19:30 Uhr TuB Bocholt - SV Emmerich-Vrasselt 1:0

Mi., 08.10.25 19:30 Uhr BSV Viktoria Wesel - Blau-Weiß Wertherbruch 3:4

Mi., 08.10.25 19:30 Uhr SuS Isselburg - SV Blau-Weiß Bienen 2:3

Mi., 08.10.25 19:30 Uhr Fortuna Millingen - STV Hünxe 4:3

Mi., 08.10.25 19:30 Uhr VfL 45 Bocholt - SV Haldern 0:2

Mi., 08.10.25 19:30 Uhr Grün-Weiß Lankern - DJK Rhede 0:1

Do., 09.10.25 19:30 Uhr HSC Berg - SC TuB Mussum 1926 0:6

Do., 09.10.25 19:30 Uhr BSV Grün-Weiß Flüren - Hamminkelner SV 0:2

Di., 21.10.25 19:30 Uhr DJK Hüthum-Borghees - VfB Rheingold Emmerich 0:2

Mi., 22.10.25 19:30 Uhr SV Brünen - VfL Rhede 0:4

Mi., 22.10.25 19:30 Uhr GSV Viktoria Suderwick - PSV Wesel 0:2

Do., 30.10.25 19:30 Uhr SV Rees - Westfalia Anholt 9:8

Do., 30.10.25 19:30 Uhr BV Borussia Bocholt - RSV Praest 2:0

Do., 30.10.25 19:30 Uhr Weseler SV - SV Werth 4:1



Achtelfinale

Fr., 21.11.25 20:00 Uhr DJK Rhede - Hamminkelner SV 4:3

Di., 25.11.25 19:30 Uhr SV Rees - SC TuB Mussum 1926 2:0

Di., 25.11.25 19:30 Uhr Weseler SV - TuS Stenern 0:5

Di., 25.11.25 19:30 Uhr BV Borussia Bocholt - SV Haldern 1:4

Di., 25.11.25 19:30 Uhr Fortuna Millingen - VfB Rheingold Emmerich 1:2

Di., 25.11.25 20:00 Uhr Blau-Weiß Wertherbruch - SV 08/29 Friedrichsfeld 1:6

Di., 25.11.25 20:00 Uhr TuB Bocholt - PSV Wesel 5:6

Mi., 26.11.25 19:30 Uhr SV Blau-Weiß Bienen - VfL Rhede 1:3



Viertelfinale

Mi., 11.03.26 19:30 Uhr SV Haldern - PSV Wesel 6:3

Mi., 18.03.26 19:30 Uhr SV Rees - TuS Stenern 1:0

Mi., 18.03.26 20:00 Uhr DJK Rhede - VfL Rhede 0:3

Do., 19.03.26 19:30 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SV 08/29 Friedrichsfeld 2:3



Halbfinale

Di., 21.04.26 19:30 Uhr SV Rees - VfL Rhede

Mi., 22.04.26 19:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Haldern

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