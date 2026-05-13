 2026-05-12T12:35:39.633Z

Allgemeines

Kreispokal Moers live: Gelingt Büderich der ganz große Wurf?

Im Finale des Kreispokal Moers hofft der Büdericher SV aus der Kreisliga A auf den großen Wurf gegen den TuS Xanten.

von André Nückel · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
TuS Xanten geht als Favorit in das Spiel.
TuS Xanten geht als Favorit in das Spiel. – Foto: Sven Hanisch

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 4
Kreisliga A Moers
Kreispokal Moers
TuS Xanten
BüdericherSV

Im Finale des Kreispokals Moers treffen am Donnerstag ab 17 Uhr beim 1. FC Lintfort der TuS Xanten und der Büdericher SV aufeinander. Für den A-Ligisten wäre es die Vollendung einer starken Pokalreise, während TuS Xanten als Bezirksligist die Favoritenrolle übernimmt.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp

Morgen, 17:00 Uhr
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
17:00live

Dass die Favoriten aber nicht immer weiterkommen, ist im Pokal hinlänglich bewiesen worden - die diesjährige Kreispokal-Kampagne ist dafür ein gutes Beispiel. So eliminierte Xanten im Halbfinale den Oberliga-Anwärter SV Scherpenberg, Büderich überraschte als A-Ligist gleich mehrfach: Es gab Siege gegen die Bezirksligisten TuS Asterlagen, Borussia Veen und FC Neukirchen-Vluyn. Im Halbfinale kam der BSV kampflos weiter, weil der GSV Moers nach seinem Landesliga-Rückzug nicht mit der Reserve antreten durfte.

Wie das Finale läuft, verrät euch Jens Kröll im Liveticker:

>>> Liveticker Büdericher SV - TuS Xanten

So lief der Kreispokal Moers

Qualifikation
Fr., 08.08.25 20:00 Uhr SC Rheinkamp - SV Viktoria Birten 2:3
So., 10.08.25 15:00 Uhr TV Kaldenhausen - TuS Borth 2:1
So., 10.08.25 15:00 Uhr SuS Rayen - MSV Moers 2:4
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Rheinkraft Ginderich - SV Haesen-Hochheide 0:2
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Vynen-Marienbaum - FC Rumeln-Kaldenhausen 1:0
Do., 14.08.25 19:30 Uhr TuS Baerl - FC Rot-Weiß Moers 3:4

1. Runde
Di., 23.09.25 19:30 Uhr SV Alemannia Kamp - SSV Lüttingen 0:2
Di., 23.09.25 19:30 Uhr SV Vynen-Marienbaum - Borussia Veen 0:3
Di., 23.09.25 20:00 Uhr SV Schwafheim - SV Menzelen 3:0
Mi., 24.09.25 19:00 Uhr MSV Moers - FC Viktoria Alpen 1911 e.V. 7:1
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr OSC Rheinhausen - SV Viktoria Birten 5:1
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TV Kapellen - Concordia Rheinberg 5:1
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TV Kaldenhausen - ESV Hohenbudberg 3:2
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr FC Rot-Weiß Moers - FC Moers-Meerfeld 1:2
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Millingen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 1:4
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Haesen-Hochheide - VfL Repelen 0:2
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Orsoy zg. - GSV Moers zg. 0:16
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr Büdericher SV - TuS Asterlagen 7:4
Mi., 24.09.25 19:45 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Budberg 1:3
Mi., 24.09.25 20:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Scherpenberg 0:5
Do., 25.09.25 20:00 Uhr Rumelner TV - 1. FC Lintfort 1:3
Do., 25.09.25 20:00 Uhr TV Asberg - TuS Xanten 2:3

Achtelfinale
Di., 21.10.25 19:30 Uhr OSC Rheinhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 0:2
Di., 21.10.25 19:30 Uhr TV Kaldenhausen - SV Scherpenberg 0:5
Di., 21.10.25 20:00 Uhr SV Schwafheim - VfL Repelen 0:2
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr SSV Lüttingen - SV Budberg 1:3
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr MSV Moers - 1. FC Lintfort 0:1
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr Büdericher SV - Borussia Veen 1:0
Di., 28.10.25 19:30 Uhr TV Kapellen - GSV Moers zg. 1:6
Mi., 05.11.25 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - TuS Xanten 0:5

Viertelfinale
Fr., 21.11.25 19:15 Uhr Büdericher SV - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 9:7
Sa., 22.11.25 14:00 Uhr TuS Xanten - VfL Repelen 2:1
Sa., 22.11.25 15:00 Uhr GSV Moers zg. - SV Budberg 3:1
Sa., 22.11.25 16:30 Uhr SV Scherpenberg - 1. FC Lintfort 3:2

Halbfinale
Mo., 06.04.26 15:00 Uhr TuS Xanten - SV Scherpenberg 5:4
Mo., 06.04.26 15:00 Uhr Büdericher SV - GSV Moers zg. 2:0 - WERTUNG

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: