Kreispokal Moers live: Gelingt Büderich der ganz große Wurf?

TuS Xanten geht als Favorit in das Spiel. – Foto: Sven Hanisch

Im Finale des Kreispokals Moers treffen am Donnerstag ab 17 Uhr beim 1. FC Lintfort der TuS Xanten und der Büdericher SV aufeinander. Für den A-Ligisten wäre es die Vollendung einer starken Pokalreise, während TuS Xanten als Bezirksligist die Favoritenrolle übernimmt.

Dass die Favoriten aber nicht immer weiterkommen, ist im Pokal hinlänglich bewiesen worden - die diesjährige Kreispokal-Kampagne ist dafür ein gutes Beispiel. So eliminierte Xanten im Halbfinale den Oberliga-Anwärter SV Scherpenberg, Büderich überraschte als A-Ligist gleich mehrfach: Es gab Siege gegen die Bezirksligisten TuS Asterlagen, Borussia Veen und FC Neukirchen-Vluyn. Im Halbfinale kam der BSV kampflos weiter, weil der GSV Moers nach seinem Landesliga-Rückzug nicht mit der Reserve antreten durfte.

So lief der Kreispokal Moers

Qualifikation

Fr., 08.08.25 20:00 Uhr SC Rheinkamp - SV Viktoria Birten 2:3

So., 10.08.25 15:00 Uhr TV Kaldenhausen - TuS Borth 2:1

So., 10.08.25 15:00 Uhr SuS Rayen - MSV Moers 2:4

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Rheinkraft Ginderich - SV Haesen-Hochheide 0:2

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Vynen-Marienbaum - FC Rumeln-Kaldenhausen 1:0

Do., 14.08.25 19:30 Uhr TuS Baerl - FC Rot-Weiß Moers 3:4



1. Runde

Di., 23.09.25 19:30 Uhr SV Alemannia Kamp - SSV Lüttingen 0:2

Di., 23.09.25 19:30 Uhr SV Vynen-Marienbaum - Borussia Veen 0:3

Di., 23.09.25 20:00 Uhr SV Schwafheim - SV Menzelen 3:0

Mi., 24.09.25 19:00 Uhr MSV Moers - FC Viktoria Alpen 1911 e.V. 7:1

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr OSC Rheinhausen - SV Viktoria Birten 5:1

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TV Kapellen - Concordia Rheinberg 5:1

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TV Kaldenhausen - ESV Hohenbudberg 3:2

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr FC Rot-Weiß Moers - FC Moers-Meerfeld 1:2

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Millingen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 1:4

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Haesen-Hochheide - VfL Repelen 0:2

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Orsoy zg. - GSV Moers zg. 0:16

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr Büdericher SV - TuS Asterlagen 7:4

Mi., 24.09.25 19:45 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Budberg 1:3

Mi., 24.09.25 20:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Scherpenberg 0:5

Do., 25.09.25 20:00 Uhr Rumelner TV - 1. FC Lintfort 1:3

Do., 25.09.25 20:00 Uhr TV Asberg - TuS Xanten 2:3



Achtelfinale

Di., 21.10.25 19:30 Uhr OSC Rheinhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 0:2

Di., 21.10.25 19:30 Uhr TV Kaldenhausen - SV Scherpenberg 0:5

Di., 21.10.25 20:00 Uhr SV Schwafheim - VfL Repelen 0:2

Mi., 22.10.25 19:30 Uhr SSV Lüttingen - SV Budberg 1:3

Mi., 22.10.25 19:30 Uhr MSV Moers - 1. FC Lintfort 0:1

Mi., 22.10.25 19:30 Uhr Büdericher SV - Borussia Veen 1:0

Di., 28.10.25 19:30 Uhr TV Kapellen - GSV Moers zg. 1:6

Mi., 05.11.25 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - TuS Xanten 0:5



Viertelfinale

Fr., 21.11.25 19:15 Uhr Büdericher SV - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 9:7

Sa., 22.11.25 14:00 Uhr TuS Xanten - VfL Repelen 2:1

Sa., 22.11.25 15:00 Uhr GSV Moers zg. - SV Budberg 3:1

Sa., 22.11.25 16:30 Uhr SV Scherpenberg - 1. FC Lintfort 3:2



Halbfinale

Mo., 06.04.26 15:00 Uhr TuS Xanten - SV Scherpenberg 5:4

Mo., 06.04.26 15:00 Uhr Büdericher SV - GSV Moers zg. 2:0 - WERTUNG

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