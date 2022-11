Kreispokal Krefeld: Hülser SV gewinnt glücklich in Kempen Auch Grefrath und Fischeln qualifizieren sich für das Kreispokal-Halbfinale.

Am Gründonnerstag geht es im Sparkassen-Pokal des Kreises Kempen-Krefeld mit dem Halbfinale weiter, das noch ausgelost werden muss, ehe die dann qualifizierten Mannschaften an Pfingsten in Grefrath den Kreispokalsieger beziehungwise die drei Teams ausspielen, die neben dem KFC Uerdingen und SC St. Tönis im Niederrheinpokal am Start sind.