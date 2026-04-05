Kreispokal Kleve-Geldern live: Spiel um Platz 3 und Finale am Montag

Im Kreispokal Kleve-Geldern finden am Montag die beiden Platzierungsspiele statt: Gastgeber SV Veert hofft im Spiel um Platz drei auf den Niederrheinpokal, allerdings ist Bezirksligist DJK Twisteden der klare Favorit. Mit dieser Rolle geht auch Viktoria Goch, die am Donnerstag einen 6:0-Erfolg gegen den VfB Bottrop in der Landesliga feierte, in das Endspiel gegen die Sportfreunde Broekhuysen, die in der Bezirksliga zuletzt die Tabellenführung verloren haben. Den Auftakt machen allerdings die Frauen von Union Wetten und Viktoria Winnekendonk, die im Finale der Damen stehen.
Wie die Spiele laufen, erfahrt ihr auf FuPa.
Halbfinale
Di., 17.03.26 19:30 Uhr SV Veert - Viktoria Goch 0:4
Mi., 18.03.26 19:30 Uhr DJK Twisteden - Sportfreunde Broekhuysen 1:3
Viertelfinale
Mi., 18.02.26 20:00 Uhr Siegfried Materborn - DJK Twisteden 0:3
Mi., 25.02.26 19:30 Uhr SV Veert - Alemannia Pfalzdorf 3:0
Mi., 25.02.26 20:00 Uhr Uedemer SV - Sportfreunde Broekhuysen 1:2
Achtelfinale
Mi., 19.11.25 20:00 Uhr Siegfried Materborn - FC Aldekerk 3:2
Do., 20.11.25 20:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - Alemannia Pfalzdorf 1:4
Fr., 21.11.25 20:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TSV Weeze 2:0
Sa., 22.11.25 16:00 Uhr DJK Twisteden - Kevelaerer SV 3:2
Di., 25.11.25 20:00 Uhr SV Veert - SV Rindern 4:3
Mi., 03.12.25 20:00 Uhr Uedemer SV - BV Sturm Wissel 11:0
Di., 16.12.25 20:00 Uhr SV Nütterden - Viktoria Goch 0:2
2. Runde
Di., 23.09.25 19:30 Uhr Concordia Goch - Uedemer SV 0:3
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Bedburg-Hau - Siegfried Materborn 0:7
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Sportfreunde Broekhuysen 2:4
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Walbeck - Kevelaerer SV 1:4
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Straelen - SV Veert 0:3
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SuS Kalkar - TSV Weeze 0:8
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SGE Bedburg-Hau - Viktoria Goch 0:3
Do., 25.09.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - SV Sevelen 3:0
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr SV Donsbrüggen - SV Nütterden 3:5
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr DJK Rhenania Kleve - BV Sturm Wissel 2:4
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - TSV Nieukerk 4:3
Di., 07.10.25 19:30 Uhr DJK Grün-Weiß Appeldorn - SV Rindern 1:4
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr Viktoria Winnekendonk - DJK Twisteden 0:3
1. Runde
Di., 05.08.25 20:00 Uhr SC Auwel-Holt - SV Veert 0:2
Fr., 08.08.25 19:30 Uhr SV Schottheide-Frasselt - SGE Bedburg-Hau 0:3
So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Kessel / Ho-Ha - Alemannia Pfalzdorf 1:3
So., 10.08.25 15:00 Uhr SSV Reichswalde - SV Nütterden 1:4
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Asperden - BV Sturm Wissel 0:7
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Herongen - SV Walbeck 0:5
So., 10.08.25 15:00 Uhr Union Wetten - Viktoria Winnekendonk 1:4
So., 10.08.25 15:00 Uhr Rot-Weiß Geldern zg. - TSV Nieukerk 1:5
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Straelen - SV Issum 5:1
So., 10.08.25 15:00 Uhr Union Kervenheim zg. - TSV Wachtendonk-Wankum 0:2
So., 10.08.25 15:00 Uhr 1. FC Geldern - Kevelaerer SV 0:2
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Grieth - DJK Grün-Weiß Appeldorn 1:4
So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Mehr/Niel / Wyler - Siegfried Materborn 1:6
So., 10.08.25 15:00 Uhr BV DJK Kellen - SV Rindern 0:1
So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Keeken / Schanz - Uedemer SV 0:4
So., 10.08.25 15:00 Uhr DJK Rhenania Kleve - VfR Warbeyen 4:3
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Griethausen - SV Donsbrüggen 0:8
So., 10.08.25 15:00 Uhr SSV Louisendorf - Concordia Goch 0:2
So., 10.08.25 15:00 Uhr TuS Kranenburg - SuS Kalkar 1:3
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr Germania Wemb - Sportfreunde Broekhuysen 0:6
Di., 19.08.25 20:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - Grün-Weiß Vernum 5:2
Mi., 20.08.25 19:30 Uhr Rheinwacht Erfgen zg. - SV Bedburg-Hau 2:3
Di., 26.08.25 19:45 Uhr DJK Labbeck/Uedemerbruch - FC Aldekerk 0:8
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