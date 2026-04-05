Kreispokal Kleve-Geldern live: Spiel um Platz 3 und Finale am Montag

Beim SV Veert wird der Kreispokal-Finaltag ausgetragen. – Foto: Susanne Schmidt

Im Kreispokal Kleve-Geldern finden am Montag die beiden Platzierungsspiele statt: Gastgeber SV Veert hofft im Spiel um Platz drei auf den Niederrheinpokal, allerdings ist Bezirksligist DJK Twisteden der klare Favorit. Mit dieser Rolle geht auch Viktoria Goch, die am Donnerstag einen 6:0-Erfolg gegen den VfB Bottrop in der Landesliga feierte, in das Endspiel gegen die Sportfreunde Broekhuysen, die in der Bezirksliga zuletzt die Tabellenführung verloren haben. Den Auftakt machen allerdings die Frauen von Union Wetten und Viktoria Winnekendonk, die im Finale der Damen stehen.

Wie die Spiele laufen, erfahrt ihr auf FuPa.