Kreispokal Heinsberg: Auslosung bringt Knaller in Runde 2

Insgesamt 63 Teams haben für den Kreispokal Heinsberg gemeldet und am gestrigen Donnerstagabend wurden die Partien ausgelost.

Während die Teams aus den Kreisligen in der Qualifikation und der ersten Runde unter sich sind, steigen in der zweiten Runde auch die Mannschaften aus den Bezirks- und Landesligen sowie der Mittelrheinliga ein. Dort kommt es in der Runde der letzten 16 gleich zu einem Knaller. Denn Germania Hilfarth (Bezirksliga Staffel 4) erwartet Ende Juli den Landesliga-Aufsteiger SC Erkelenz.

Diese Partien ergab die Auslosung