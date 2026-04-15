Kreispokal-Halbfinale: Riedrode fordert die "Flockies"

Schon in der ersten Runde war für Ilya Ertanir (rotes Trikot) und den SV Unter-Flockenbach Schluss im Fußball-Hessenpokal. Nur zu gerne würden die „Flockies“ aber auch in der kommenden Saison im Landespokal mitmischen. Archivfoto: Peter Henrich / HEN-FOTO

Riedrode. Lukas Cambeis, Trainer von Fußball-Verbandsliga-Primus SV Unter-Flockenbach, redet nicht lange um den heißen Brei herum. „Natürlich gilt unser erstes Augenmerk der Liga, wo wir den Aufstieg in die Hessenliga realisieren wollen. Aber auch den Kreispokal nehmen wir sehr ernst. Wir wollen den Titel verteidigen und im nächsten Jahr wieder im Hessenpokal dabei sein“, sagt der 34-Jährige vor dem Halbfinale beim Gruppenliga-Dritten FSG Riedrode am Mittwoch (Anstoß: 19.30 Uhr). Die Partie wird live auf Echo Online übertragen.

Als „angespannt, aber trotzdem gut“, bezeichnet Cambeis die aktuelle Situation rund um den Wetzelsberg. Will heißen: Coach und Mannschaft wissen um die große Chance, das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg holen zu können, sie wissen aber auch, dass beides kein Selbstläufer wird. So erlebten die „Flockies“ erst am Ostermontag einen herben Dämpfer, als sie nach zuvor sieben Siegen ausgerechnet beim damaligen Schlusslicht FCA Darmstadt eine 0:1-Niederlage kassierten.

Die erste Niederlage des Jahres hat die Cambeis-Elf jedoch recht gut verdaut. Durch einen 2:1-Erfolg gegen den FC Kalbach kehrte der SVU am Sonntag umgehend auf die Siegerstraße zurück. Gleichwohl war Cambeis mit der Darbietung nur bedingt zufrieden. „Die erste Hälfte hat richtig Spaß gemacht, da müssen wir eigentlich schon 5:0 führen. Die zweite Hälfte war dann aber eine Halbzeit zum Vergessen“, blickt er zurück.

Und noch schlimmer: Mit Innenverteidiger Simon Katich (Verdacht auf Muskelfaserriss) und Kapitän Morris Nag (Cambeis: „Er wurde aus dem Spiel getreten“) brachen zwei Stützen weg, die auch am Mittwochabend ausfallen werden. Gut möglich, dass am Mittwoch auch noch andere Vielspieler der vergangenen Wochen kürzertreten werden. Eine Chance von Anfang an könnten demnach Jann Germies, der Schütze des Siegtores gegen Kalbach, und Jonas Waldmann erhalten, die den Verein im Sommer verlassen werden.

Mit Blick auf die Aufstellung lässt sich Cambeis aber noch nicht vollends in die Karten schauen. Nur so viel steht für den SVU-Coach fest: „Wir müssen und wollen dem Druck standhalten, als klassenhöchster Verein des Kreises im Pokal immer der Gejagte zu sein. Riedrode ist eine gute Mannschaft und wird, wie jeder Gegner im Pokal, auch emotional gegen uns ans Limit gehen.“

Das kann Thorsten Göck, der Sportliche Leiter der FSG, nur bestätigen. „Wir freuen uns riesig auf dieses Spiel und wissen natürlich ganz genau, wo die Flockenbacher in der Tabelle stehen und wo sie am Saisonende hinwollen. Aber auch wir wollen ins Finale einziehen.“ Die Kicker aus dem Bürstädter Stadtteil fühlen sich demnach sichtlich wohl in der Rolle des Außenseiters. Wenngleich auch sie auf eine bislang bärenstarke Saison zurückblicken. Zuletzt gab es einen 2:1-Erfolg beim SV Münster, nur drei Punkte trennen die FSG von Relegationsplatz zwei, den aktuell Dersim Rüsselsheim belegt.

Über einen möglichen Aufstieg will Göck dennoch kein Wort verlieren. „Jedes Jahr in der Gruppenliga ist für uns ein riesiger Erfolg“, betont der Sportchef. Dass er und Trainer Tobias Beltz schon jetzt für die neue Runde planen könnten, sei das Wichtigste. Mit Blick auf die Partie am Mittwoch sagt Göck: „Im Pokal kann man in wenigen Spielen viel erreichen.“ Einen Titel, so viel ist klar, würden sie in Riedrode bei aller Zurückhaltung gerne mitnehmen.





