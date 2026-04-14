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LIVESTREAM: Riedrode und Flockenbach wollen ins Finale
Macht der SV Unter-Flockenbach bei der FSG Riedrode den nächsten Schritt zur Titelverteidigung? Das Echo überträgt das Halbfinale des Bergsträßer Kreispokals in voller Länge live
von Christopher Frank · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Das Pokal-Halbfinale zwischen Riedrode und dem SV Unter-Flockenbach seht ihr beim Echo im Livestream. – Foto: VRM (M. Zink, I. Scherthan)
Riedrode. Hochspannung im Fußballkreis Bergstraße: Drei Gruppenligisten (VfR Fehlheim, FC Fürth und die FSG Riedrode) sowie Verbandsliga-Primus SV Unter-Flockenbach ermitteln in den kommenden Tagen die beiden Teilnehmer des Endspiels um den Kreispokal. Von besonderer Spannung ist das Duell zwischen dem Dritten der Gruppenliga aus Riedrode, der noch auf den Aufstieg in die Verbandsliga hoffen darf, und den „Flockies“ vom Wetzelsberg als klassenhöchstem Team des gesamten Kreises (Mittwoch, 19.30 Uhr).
Die Gastgeber zogen durch ein fulminantes 6:0 beim ambitionierten Kreisoberligisten SG Unter-Abtsteinach in die Vorschlussrunde ein, der SVU siegte im Viertelfinale mit 6:1 kaum weniger deutlich beim Gruppenligisten TSV Auerbach. Echo Online überträgt die Begegnung in voller Länge live. Die Sportredakteure Lutz Reubold und Christopher Frank werden das Duell kommentieren.