LIVESTREAM: Riedrode und Flockenbach wollen ins Finale Macht der SV Unter-Flockenbach bei der FSG Riedrode den nächsten Schritt zur Titelverteidigung? Das Echo überträgt das Halbfinale des Bergsträßer Kreispokals in voller Länge live von Christopher Frank · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Das Pokal-Halbfinale zwischen Riedrode und dem SV Unter-Flockenbach seht ihr beim Echo im Livestream. – Foto: VRM (M. Zink, I. Scherthan)

Riedrode. Hochspannung im Fußballkreis Bergstraße: Drei Gruppenligisten (VfR Fehlheim, FC Fürth und die FSG Riedrode) sowie Verbandsliga-Primus SV Unter-Flockenbach ermitteln in den kommenden Tagen die beiden Teilnehmer des Endspiels um den Kreispokal. Von besonderer Spannung ist das Duell zwischen dem Dritten der Gruppenliga aus Riedrode, der noch auf den Aufstieg in die Verbandsliga hoffen darf, und den „Flockies“ vom Wetzelsberg als klassenhöchstem Team des gesamten Kreises (Mittwoch, 19.30 Uhr). ZUM LIVESTREAM