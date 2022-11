Kreispokal: Geinsheim steht im Viertelfinale 7:2 (2:1) gegen Ligakonkurrent SV Nauheim

GEINSHEIM. Der SV Geinsheim hat sich durch einen 7:2 (2:1)-Heimerfolg im Gruppenliga-Duell mit dem SV Nauheim als vorletztes Team den Einzug ins Viertelfinale des Kreispokals 2022/23 gesichert. Angesichts einer nachlässigen Chancenauswertung und Unkonzentriertheiten in der Abwehr war Geinsheims Coach Kim Ginkel aber nicht ganz zufrieden: „Wir haben uns das Leben mit den beiden Gegentoren selbst schwer gemacht.“

Insgesamt hatte seine Elf deutlich mehr vom Spiel und erarbeitete sich von Anfang an ein klares Chancenplus. Gleich in der fünften Minute ließ Alexander Melchior nach einem Steilpass Gästekeeper Finn Haindl aussteigen und schob zum Führungstreffer ein. Auch fortan bestimmten die Platzherren das Spiel und erlangten nach einem zwischenzeitlichen Durchhänger durch eine geduldigere Spielweise in der zweiten Hälfte wieder die Spielkontrolle.