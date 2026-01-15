 2026-01-15T09:41:53.693Z

Allgemeines
Die TuS Mündelheim ist im Kreispokal gefordert.
Die TuS Mündelheim ist im Kreispokal gefordert. – Foto: Robin Bogaletzki

Kreispokal Duisburg: So läuft das Achtelfinale

Die TuS Mündelheim eröffnet am Freitagabend das Achtelfinale im Kreispokal Duisburg gegen den VfB Speldorf.

Im Kreispokal Duisburg steht am Wochenende das Achtelfinale bevor. Los geht es am Freitagabend mit der Partie zwischen der TuS Mündelheim und dem VfB Speldorf. Am Samstag empfängt der SV Duissern die Spvgg Meiderich 06/95 und die Sportfreunde Walsum 09 treffen auf den FSV Duisburg. Fünf weitere Begegnungen stehen am Sonntag an. Hier gibt es den kompakten Überblick.

So läuft das Achtelfinale

TuS Mündelheim - VfB Speldorf

Morgen, 19:30 Uhr
TuS Mündelheim
TuS MündelheimMündelheim
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
19:30live

SV Duissern - Spvgg Meiderich 06/95

Sa., 17.01.2026, 15:00 Uhr
SV Duissern
SV DuissernSV Duissern
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
15:00live

Sportfreunde Walsum 09 - FSV Duisburg

Sa., 17.01.2026, 16:00 Uhr
Sportfreunde Walsum 09
Sportfreunde Walsum 09SF Walsum 09
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
16:00live

Sportfreunde Mülheim - TuSpo Saarn

So., 18.01.2026, 11:00 Uhr
Sportfreunde Mülheim
Sportfreunde MülheimSF Mülheim
TuSpo Saarn 1908
TuSpo Saarn 1908TuSpo Saarn
11:00live

SV Heißen - Duisburger FV 08

So., 18.01.2026, 14:00 Uhr
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
14:00

Viktoria Buchholz - Sportfreunde Hamborn 07

So., 18.01.2026, 15:00 Uhr
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
15:00

SV Wanheim - SC Croatia Mülheim

So., 18.01.2026, 15:30 Uhr
SV Wanheim 1900
SV Wanheim 1900SV Wanheim
SC Croatia Mülheim
SC Croatia MülheimSC Croatia
15:30

Rheinland Hamborn - Mülheimer SV 07

So., 18.01.2026, 15:30 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
15:30live

>>> Kreispokal Duisburg: Das sind alle Sieger

Das waren die vorigen Runden

1. Runde
So., 10.08.25 15:00 Uhr SGP Oberlohberg - TS Duisburg-Rahm 06 3:1
So., 10.08.25 15:00 Uhr VfB Lohberg - Post SV Siegfried Hamborn 1:2
So., 10.08.25 15:00 Uhr VfL Wedau - TuRa 88 Duisburg 3:4
So., 10.08.25 15:00 Uhr SuS Viktoria Wehofen - DJK Lösort Meiderich 1:0
So., 10.08.25 15:00 Uhr BW Neuenkamp - SC Hertha Hamborn 2:3
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Raadt zg. - TuS Union 09 Mülheim 1:7
So., 10.08.25 15:00 Uhr Dümptener TV - VfvB Ruhrort-Laar 7:0
So., 10.08.25 15:00 Uhr GW Roland Meiderich - SV Wanheim 1900 2:6
Do., 21.08.25 19:30 Uhr Sportfreunde Mülheim - Viktoria Beeck 14:1
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr Eintracht Duisburg - 1. FC Dersimspor 1:2

2. Runde
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr SV Beeckerwerth - MTV Union Hamborn 3:6
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SuS Viktoria Wehofen - SV Hamborn 1890 1:3
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SGP Oberlohberg - TSV Bruckhausen 2:1
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SV Wanheim 1900 - RW Selimiyespor Lohberg 6:5
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr 1. FC Hagenshof - SG Duisburg-Süd 98/20 1:3
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Mülheim - Dümptener TV 3:0
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SC Croatia Mülheim - FC Taxi Duisburg 2:1
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - FC Albania Duisburg 1:3
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr DSC Preußen - SV Heißen 3:5
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr TuS Mündelheim - TSV Heimaterde Mülheim 4:1
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Fatihspor Mülheim - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 6:1
Do., 18.09.25 19:00 Uhr TuS Union 09 Mülheim - TV Jahn Hiesfeld 1:4
Do., 18.09.25 19:00 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - DJK Vierlinden 4:1
Do., 18.09.25 19:00 Uhr TuRa 88 Duisburg - Post SV Siegfried Hamborn 2:0
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SC Hertha Hamborn - TuSpo Saarn 1908 0:6
Do., 18.09.25 19:30 Uhr ETuS Bissingheim - Sportfreunde Walsum 09 0:2
Do., 18.09.25 20:00 Uhr SV Duissern - Eintracht Walsum 4:0
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr 1. FC Dersimspor - FSV Duisburg 0:12

3. Runde
Di., 21.10.25 19:00 Uhr Rheinland Hamborn - SuS 09 Dinslaken 3:0
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - GSG Duisburg 13:1
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - 1. FC Mülheim-Styrum 3:0
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr SV Hamborn 1890 - Viktoria Buchholz 0:1
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr TV Jahn Hiesfeld - VfB Speldorf 1:2
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr FC Albania Duisburg - FSV Duisburg 3:5
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Mülheimer FC 97 9:8
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Fatihspor Mülheim 3:2
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr SGP Oberlohberg - Duisburger FV 08 0:6
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr TuRa 88 Duisburg - SC Croatia Mülheim 0:1
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr Sportfreunde Mülheim - MTV Union Hamborn 2:0
Do., 23.10.25 19:00 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Mülheimer SV 07 2:3
Do., 23.10.25 19:30 Uhr SV Heißen - Duisburger SV 1900 2:1
Do., 23.10.25 19:30 Uhr TuS Mündelheim - SG Duisburg-Süd 98/20 8:1
Do., 30.10.25 20:00 Uhr SV Duissern - SV Genc Osman Duisburg 1:0
Do., 06.11.25 19:00 Uhr SV Wanheim 1900 - SV Rhenania Hamborn 2:1

