Kreispokal Duisburg: So läuft das Achtelfinale

Im Kreispokal Duisburg steht am Wochenende das Achtelfinale bevor. Los geht es am Freitagabend mit der Partie zwischen der TuS Mündelheim und dem VfB Speldorf. Am Samstag empfängt der SV Duissern die Spvgg Meiderich 06/95 und die Sportfreunde Walsum 09 treffen auf den FSV Duisburg. Fünf weitere Begegnungen stehen am Sonntag an. Hier gibt es den kompakten Überblick.
1. Runde
So., 10.08.25 15:00 Uhr SGP Oberlohberg - TS Duisburg-Rahm 06 3:1
So., 10.08.25 15:00 Uhr VfB Lohberg - Post SV Siegfried Hamborn 1:2
So., 10.08.25 15:00 Uhr VfL Wedau - TuRa 88 Duisburg 3:4
So., 10.08.25 15:00 Uhr SuS Viktoria Wehofen - DJK Lösort Meiderich 1:0
So., 10.08.25 15:00 Uhr BW Neuenkamp - SC Hertha Hamborn 2:3
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Raadt zg. - TuS Union 09 Mülheim 1:7
So., 10.08.25 15:00 Uhr Dümptener TV - VfvB Ruhrort-Laar 7:0
So., 10.08.25 15:00 Uhr GW Roland Meiderich - SV Wanheim 1900 2:6
Do., 21.08.25 19:30 Uhr Sportfreunde Mülheim - Viktoria Beeck 14:1
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr Eintracht Duisburg - 1. FC Dersimspor 1:2
2. Runde
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr SV Beeckerwerth - MTV Union Hamborn 3:6
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SuS Viktoria Wehofen - SV Hamborn 1890 1:3
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SGP Oberlohberg - TSV Bruckhausen 2:1
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SV Wanheim 1900 - RW Selimiyespor Lohberg 6:5
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr 1. FC Hagenshof - SG Duisburg-Süd 98/20 1:3
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Mülheim - Dümptener TV 3:0
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SC Croatia Mülheim - FC Taxi Duisburg 2:1
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - FC Albania Duisburg 1:3
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr DSC Preußen - SV Heißen 3:5
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr TuS Mündelheim - TSV Heimaterde Mülheim 4:1
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Fatihspor Mülheim - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 6:1
Do., 18.09.25 19:00 Uhr TuS Union 09 Mülheim - TV Jahn Hiesfeld 1:4
Do., 18.09.25 19:00 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - DJK Vierlinden 4:1
Do., 18.09.25 19:00 Uhr TuRa 88 Duisburg - Post SV Siegfried Hamborn 2:0
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SC Hertha Hamborn - TuSpo Saarn 1908 0:6
Do., 18.09.25 19:30 Uhr ETuS Bissingheim - Sportfreunde Walsum 09 0:2
Do., 18.09.25 20:00 Uhr SV Duissern - Eintracht Walsum 4:0
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr 1. FC Dersimspor - FSV Duisburg 0:12
3. Runde
Di., 21.10.25 19:00 Uhr Rheinland Hamborn - SuS 09 Dinslaken 3:0
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - GSG Duisburg 13:1
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - 1. FC Mülheim-Styrum 3:0
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr SV Hamborn 1890 - Viktoria Buchholz 0:1
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr TV Jahn Hiesfeld - VfB Speldorf 1:2
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr FC Albania Duisburg - FSV Duisburg 3:5
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Mülheimer FC 97 9:8
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Fatihspor Mülheim 3:2
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr SGP Oberlohberg - Duisburger FV 08 0:6
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr TuRa 88 Duisburg - SC Croatia Mülheim 0:1
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr Sportfreunde Mülheim - MTV Union Hamborn 2:0
Do., 23.10.25 19:00 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Mülheimer SV 07 2:3
Do., 23.10.25 19:30 Uhr SV Heißen - Duisburger SV 1900 2:1
Do., 23.10.25 19:30 Uhr TuS Mündelheim - SG Duisburg-Süd 98/20 8:1
Do., 30.10.25 20:00 Uhr SV Duissern - SV Genc Osman Duisburg 1:0
Do., 06.11.25 19:00 Uhr SV Wanheim 1900 - SV Rhenania Hamborn 2:1
