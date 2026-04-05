Kreispokal: 1. Kreisklasse unter sich

Der Kreispokal nahm bislang einen spektakulären Verlauf. Sämtliche Kreisligisten schieden bereits aus, sodass definitiv ein Underdog den Titel holen wird. Die Halbfinalisten schalteten zusammengerechnet neun höherklassige Vertreter aus und wollen am morgigen Montag den Einzug ins Endspiel eintüten.
Schon ab 12.00 Uhr rollt der Ball in Altenwalde. Die Zweitvertretung - im Pokal immer wieder von Akteuren aus der im Anschluss gegen Deinste aktiven Bezirksliga-Mannschaft unterstützt - empfängt die TSG Nordholz. Die Gäste werden die nicht einmal zehn Kilometer lange Fahrt als Favorit antreten, trennen sie in der Liga doch gleich acht Plätze vom TSV. Dieser kehrte aber nach drei Pleiten zum Start in 2026 durch ein 4:1 über Basbeck-Osten wieder in die Erfolgsspur zurück. Nordholz wiederum entschied bislang sämtliche vier Pflichtspiele seit Rückrundenbeginn für sich. Daran will die unter anderem Kreisliga-Spitzenreiter Duhnen ausschaltende TSG anknüpfen.
Der Weg ins Halbfinale:
TSV Altenwalde II: Freilos, FC Cuxhaven II 2:0 (A), FC Wanna-Lüdingworth 9:1 (H), TSV Lamstedt 4:2 (H)
TSG Nordholz: Freilos, SpVgg Mittelstenahe 5:0 (A), Duhner SC 6:4 n. E. (H), SpVgg BISON 5:4 (H)
Das zweite Halbfinale steigt um 15.00 Uhr in Lunestedt. Dem Gastgeber FC Lune gelang es, gleich drei Kreisligisten auszuschalten. Zweimal gewann er im Elfmeterschießen. Verlass bestand dabei auf Keeper Muharrem Gülec, der erst jüngst im Allianz NMS-Blank Cup gegen Sievern II wieder zum Elfmeterkiller avancierte. Doch auch seine Vordermänner befinden sich in ansprechender Verfassung, gewannen erst vor einer Woche in Langen mit 3:1. Gegner Hechthausen beendete parallel sein Tief, das zwei Klatschen mit 0:11-Toren beinhaltete, durch einen 4:2-Sieg gegen Wehden II. In der Tabelle trennt die beiden Kontrahenten nur ein Zähler. Das einzige direkte Duell endete torlos, sodass das Publikum sich auf ein spannendes zweites Halbfinale freuen darf.
Der Weg ins Halbfinale:
FC Lune: Freilos, SG Am Dobrock 8:7 n. E. (H), TV Loxstedt 4:2 (H), SG FAW 4:3 n. E. (H)
TuRa Hechthausen: TSV Wehdel 4:1 (H), SC Hemmoor 6:5 n. E. (H), TSV Wehden 2:1 (H), FC Geestland II 5:1 (A)
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