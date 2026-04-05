Kreispokal: 1. Kreisklasse unter sich Derby in Altenwalde +++ Tabellennachbarn treffen in Lunestedt aufeinander von FuPa Cuxhaven · Gestern, 21:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: FuPa Lüneburg

Der Kreispokal nahm bislang einen spektakulären Verlauf. Sämtliche Kreisligisten schieden bereits aus, sodass definitiv ein Underdog den Titel holen wird. Die Halbfinalisten schalteten zusammengerechnet neun höherklassige Vertreter aus und wollen am morgigen Montag den Einzug ins Endspiel eintüten.

Schon ab 12.00 Uhr rollt der Ball in Altenwalde. Die Zweitvertretung - im Pokal immer wieder von Akteuren aus der im Anschluss gegen Deinste aktiven Bezirksliga-Mannschaft unterstützt - empfängt die TSG Nordholz. Die Gäste werden die nicht einmal zehn Kilometer lange Fahrt als Favorit antreten, trennen sie in der Liga doch gleich acht Plätze vom TSV. Dieser kehrte aber nach drei Pleiten zum Start in 2026 durch ein 4:1 über Basbeck-Osten wieder in die Erfolgsspur zurück. Nordholz wiederum entschied bislang sämtliche vier Pflichtspiele seit Rückrundenbeginn für sich. Daran will die unter anderem Kreisliga-Spitzenreiter Duhnen ausschaltende TSG anknüpfen.

Der Weg ins Halbfinale: TSV Altenwalde II: Freilos, FC Cuxhaven II 2:0 (A), FC Wanna-Lüdingworth 9:1 (H), TSV Lamstedt 4:2 (H)

TSG Nordholz: Freilos, SpVgg Mittelstenahe 5:0 (A), Duhner SC 6:4 n. E. (H), SpVgg BISON 5:4 (H)

Heute, 15:00 Uhr FC Lune FC Lune TuRa Hechthausen Hechthausen 15:00 live PUSH