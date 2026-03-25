Elfmeter-Krimi unter Flutlicht: Gülec wird zum Sievern-Schreck

– Foto: Harneit

Es war alles angerichtet für einen packenden Pokalabend im Allianz-NMS-Blank-Cup: Flutlicht-Atmosphäre und ein Spielverlauf, den man als Lunestedter so schnell nicht vergisst. Am Ende feierte der FC Lune einen 4:2-Sieg nach Elfmeterschießen gegen die Reserve des TSV Sievern. Dass die Opalka-Elf jubeln durfte, lag vor allem an einem Mann: Torhüter Muharrem Gülec.

Doch der FC Lune, der am vergangenen Sonntag noch eine bittere 1:3-Heimpleite gegen den TSV Wehdel am Reithornsweg einstecken musste, zeigte eine beeindruckende Reaktion. Die Mannschaft biss sich in die Partie und belohnte sich im zweiten Durchgang in der 66. Minute mit dem 1:1-Ausgleich.

Sievener Startelf mit viel höherklassiger Erfahrung Der TSV Sievern II ließ vor dem Anpfiff keine Zweifel an seinen Ambitionen aufkommen. Die Hausherren schickten eine Mannschaft auf den Rasen, die gespickt war mit Erfahrung aus höheren Ligen: Gleich sieben Akteure aus dem Bezirksliga-Kader standen in der Startelf. In der 15. Minute brachte Bennet Zander die Sieverner mit 1:0 in Führung.

Die Show des Muharrem Gülec

Nachdem es nach 90 Minuten beim Unentschieden blieb, musste die Entscheidung vom Punkt fallen. Hier schlug die Stunde von Lunes Schlussmann Muharrem Gülec. Während die Schützen des FC Lune – Lucas Rathje, Christoph Grotheer und Max Günther – ihre Nerven im Griff hatten, verzweifelten die Sieverner am Lune-Keeper.

Gülec parierte gleich drei Elfmeter der Hausherren. Auf Sieverner Seite konnte lediglich Bennet Zander seinen Versuch im Tor unterbringen. So sicherte Gülec seiner Mannschaft den Einzug ins Halbfinale.

Opalka: „Abends sind wir einfach stärker“

Lunes Trainer Roman Opalka zeigte sich nach dem Abpfiff sichtlich stolz auf den Auftritt seiner Elf. Er zog einen direkten Vergleich zum enttäuschenden Wochenende: Hätte das Team gegen Wehdel mit der gleichen Einstellung agiert, wäre der Sieg dort sicher gewesen. Opalka stellte schmunzelnd fest, dass seine Mannschaft unter Flutlicht zur Höchstform auflaufe und sprach von einem verdienten Erfolg gegen eine individuell stark besetzte Sieverner Truppe.

Mission Finale

Für den FC Lune bricht nun die Zeit der Entscheidungen an. Der Sieg im Allianz NMS Cup soll nur der Anfang sein. Die „Mission Finale“ ist klar definiert: Neben dem Erfolg in diesem Wettbewerb schielt der Verein auch auf den Kreispokal.

Der nächste Härtetest steht bereits vor der Tür: Am Ostermontag trifft der FC Lune im Halbfinale des Kreispokals auf TuRa Hechthausen. Mit dem Rückenwind des Sieges über die Sieverner dürfte das Team mit breiter Brust in Richtung Finaleinzug marschieren.