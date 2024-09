Kreisoberliga: SG Mosbach/Radheim büßt die Spitze ein

Dieburg. In der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald hat die SG Mosbach/Radheim nach der 3:4 Niederlage beim FC Rimhorn die Tabellenführung an die Odenwälder verloren. Dagegen behielt der TSV Altheim mit 2:0 die Oberhand beim TSV Günterfürst und zog nach Punkten (alle 13) mit den beiden Rivalen gleich.

FC Rimhorn – SG Mosbach/Radheim 4:3 (4:1). Dennis Uhrig war der Spieler des Tages, der die Gäste mit seinen vier Treffern (21./30./34./35.) fast im Alleingang bezwang. Vor allem in der ersten Hälfte war die Abwehr der SG nicht im Bilde und kassierte vier Tore. Max Daniel (32.) hatte zwar verkürzt, doch kam Mosbach/Radheim erst nach dem Wiederanpfiff in die Gänge. Max Daniel (71.) und Eifert (78.) konnten aber nur noch verkürzten. In der turbulenten Schlussphase fielen aber keine weiteren Tore.