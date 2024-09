– Foto: Jessica Borkowski

Kreisoberliga: Dennis Uhrig der Mann des Tages beim 1.FC Rimhorn Rimhorns Angreifer schießt sein Team mit vier Toren zum Sieg im Spitzenspiel der Kreisoberliga Verlinkte Inhalte KOL Dieburg/Odenwald TSV Altheim TSV Lengfeld SC Hassia Fr.-Crumbach + 12 weitere

Odenwaldkreis . Nach dem Heimsieg im Spitzenspiel gegen die SG Mosbach/Radheim setzt sich der 1. FC Rimhorn in der Fußball-Kreisoberliga Dieburg/Odenwald an die Tabellenspitze – punktgleich mit den Gästen aus dem Bachgau.

1. FC Rimhorn – SG Mosbach/Radheim 4:3 (4:1). Im Spitzenspiel war Rimhorns Angreifer Dennis Uhrig der Mann des Tages. In der 21. Minute gelang ihm das 1:0 für die Gastgeber, nur neun Minuten später erhöhte er auf 2:0. Max Daniel (32.) verkürzte für die Spielgemeinschaft zwar umgehend. Doch mit einem Doppelschlag sorgte Uhrig (34., 35.) für den klaren 4:1-Pausenstand. In der zweiten Hälfte plätscherte die Partie vor sich hin, bis Max Daniel (71.) und Dennis Eifert (78.) die Begegnung noch einmal spannend machten. Doch am Ende blieb es beim knappen Sieg des FCR – vor allem dank einer überragenden Vorstellung von Dennis Uhrig.

TSV Günterfürst – TSV Altheim 0:2 (0:1). Die Gäste aus dem Altkreis Dieburg waren über die gesamte Spielzeit das dominierende Team. Bei den Gastgebern verhinderte Torhüter Marius Ninger mit mehreren guten Paraden Schlimmeres. Mert Barak brachte den TSV Altheim mit 1:0 (21.) in Führung. Nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Pascal Kischel (Bickenbach) blieben die Gäste weiter spielbestimmend, taten sich aber schwer, ihre Chancen zu verwerten. Erst durch einen verwandelten Foulelfmeter von Kevin da Silva kam Altheim zum 2:0-Endstand, der aufgrund der Überlegenheit über die gesamte Spielzeit völlig in Ordnung ging.

TSV Seckmauern – TSV Harreshausen 3:0 (1:0). Die Steinbachtaler zeigten von Beginn an, wer Herr im Haus ist und ließen den Gästen wenig Raum, sich zu entfalten. Mit einem direkt verwandelten Eckstoß von Jannik Beck (20.), bei dem Gästetorhüter Hannes Friedrichs nicht gut aussah, gingen die Gastgeber in Führung. In der gesamten ersten Hälfte war vom Aufsteiger nur wenig zu sehen, und so ging es mit dem knappen Zwischenresultat in die Kabinen. Auch in der zweiten Hälfte blieb das Team von Albano Carneiro weiter am Drücker und baute seine Führung nach einem Konter durch Maximilian Gessner auf 2:0 (74.) aus. Für den Endstand sorgte dann Jason Fuchs (84.). Am Ende war es ein hochverdienter Erfolg für den TSV Seckmauern gegen schwache Gäste aus Harreshausen.

SV Viktoria Kleestadt – SG Sandbach 5:1 (3:0). Nichts zu holen gab es am Sonntag für die SG Sandbach beim Aufsteiger SV Viktoria Kleestadt. Die Gastgeber gingen bereits nach zwölf Minuten durch den Treffer von Tim Hafner in Führung. Erneut Hafner (18.) und Sebastian Kurz (24., FE) legten zum 3:0-Pausenstand nach – bereits eine Vorentscheidung. Marvin Bott sorgte kurz nach Wiederanpfiff für das 4:0 (47.) für die Viktoria. Luca Wirth (71.) gelang der Anschluss für die SGS, bevor Kurz mit seinem zweiten Treffer (79.) an diesem Sonntag den 5:1-Endstand herstellte.