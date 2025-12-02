Kreismeisterschaften: Planungen weitestgehend abgeschlossen

Spielkreis Regensburg



Die Vorrundenphase ist in fünf Gruppen an zwei Standorten aufgedröselt. Gespielt wird am 27. Dezember in Hemau (Ausrichter: SG Painten) und am 3. Januar in Thalmassing (Ausrichter: SV Sanding). Die Teilnehmerzahl ist im Vergleich zu den Vorjahren zumindest leicht angestiegen. 24 Mannschaften – darunter mit dem FC Kosova Regensburg und dem FC Tegernheim auch zwei Landesligisten – kämpfen um ein Ticket für die Kreisendrunde. Diese steigt am Samstag, 10. Januar, in Regenstauf. Dazu sind der TB/ASV Regenstauf (Ausrichter) und der ATSV Pirkensee-Ponholz (Titelverteidiger) gesetzt.





Vorrunde am 27. Dezember in Hemau



Gruppe A: Serbischer Club-Donau Regensburg, SG Painten, SG Schwabelweis/Nord, SpVgg Stadtamhof, SpVgg Ziegetsdorf;

Gruppe B: BSC Regensburg, FC Kosova Regensburg, FC Laub, Freier TuS Regensburg, FSV Prüfening;

Gruppe C: SC Regensburg, SV Sallern Regensburg, SV Türk Genclik Regensburg, TSV Deuerling





Vorrunde am 3. Januar in Thalmassing



Gruppe D: ESV 1927 Regensburg, FC Oberhinkofen, FC Rosenhof-Wolfskofen, FC Tegernheim, SSV Köfering;

Gruppe E: SV Burgweinting, SV Leonberg, SV Sanding, TV Barbing, VfR Regensburg





Auch der Hallenmeister der 2. Mannschaften wird wieder gesucht. Da hat der Kreis Regensburg ein Alleinstellungsmerkmal. Zehn Teams kämpfen am 28. Dezember in der Sporthalle des ESV 1927 Regensburg um den Titelgewinn. In zwei Fünfergruppen geht es zunächst um den Halbfinaleinzug.



Gruppe 1: ESV 1927 Regensburg II, Freier TuS Regensburg II, FSV Prüfening II, Regensburger Turnerschaft II, SG Oberndorf/Matting II;

Gruppe 2: SG Geisling II/Illkofen II, SG Schwabelweis/Nord II, SG Walhalla Regensburg II, SV Burgweinting II, VfR Regensburg II







Spielkreis Amberg/Weiden



Für die Futsal-Kreismeisterschaft im Fußballkreis Amberg/Weiden haben sich lediglich zwölf Vereine angemeldet. Minusrekord! Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl wird der Kreismeister auch diesmal an einem einzigen Endrunden-Tag gesucht. Dieser geht am Samstag, 3. Januar, in der Sporthalle der Hans-Scholl-Realschule in Weiden über die Bühne. Ausrichter ist die DJK Weiden. Wir haben bereits gesondert berichtet...







Spielkreis Cham/Schwandorf



Im Kreis 3 bleibt das Prozedere wie gehabt. Auch diesmal wird es wieder drei Vorrundenturniere geben. Diese gehen am 20. Dezember in Teublitz (Ausrichter: FC Saltendorf), am 4. Januar in Wernberg (Ausrichter: FC Wernberg) und am 6. Januar in Roding (Ausrichter: TB 03 Roding) über die Bühne. Allerorts geht es um 13 Uhr los. Zum jetzigen Zeitpunkt sind 21 Vereine angemeldet. Kreisspielleiter Ludwig Held würde gern jedes Turnier mit je acht Mannschaften spielen – weshalb noch drei Starter gesucht werden. Die Endrunde steigt dann am Sonntag, 11. Januar, in Roding. Das dortige Starterfeld setzt sich aus den jeweils zwei Bestplatzierten der Vorrundenturniere sowie aus dem Ausrichter TB 03 Roding und dem Titelverteidiger SpVgg Pfreimd zusammen.