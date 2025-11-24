Amberg/Weiden: Minusrekord bei der Kreismeisterschaft

So wenige waren es noch nie: Für die Futsal-Kreismeisterschaft um den LOTTO Bayern Hallencup 2026 haben sich im Spielkreis Amberg/Weiden lediglich zwölf Vereine angemeldet. Minusrekord! Selbst Titelverteidiger 1.FC Schlicht ist nicht am Start, der Bezirksligist spielt in diesem Winter generell keine Halle. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl wird der Kreismeister auch diesmal an einem einzigen Endrunden-Tag gesucht. Dieser geht am Samstag, 3. Januar 2026, in der Sporthalle der Hans-Scholl-Realschule in Weiden über die Bühne. Ausrichter ist die DJK Weiden. BFV-Turnierleiter Andreas Plößner hat die Planungen abgeschlossen und die Gruppen eingeteilt.

Die zwölf Mannschaften spielen in der Gruppenrunde in drei Vierergruppen im Modus jeder gegen jeden. Was neu ist: Im Anschluss spielen die jeweils gleichplatzierten Mannschaften in der Finalrunde ebenfalls im Modus jeder gegen jeden. Klassische Viertel- und Halbfinalspiele sowie das Endspiel fallen weg. Die Gruppenersten der Gruppe A, Gruppe B und Gruppe C ermitteln in ihrer Finalrunde den Kreismeister und Vizemeister. Beide qualifizieren sich für die Oberpfälzer Futsal-Bezirksmeisterschaft (Sonntag, 18. Januar in Wackersdorf).



Mit dem FC Weiden-Ost und der SpVgg Vohenstrauß haben immerhin zwei Bezirksligisten ihr Kommen zugesagt. Sie gehören als klassenhöchste Starter automatisch zum Favoriten-Pool auf den Titel. Daneben ist vor allem mit den Hallenexperten vom SV Waldau – dem Titelträger von 2023 und 2024 – zu rechnen. Gespannt sein darf man auf den Auftritt des ambitionierten Kreisliga-Neulings SpVgg Trabitz. Generell gilt: Auf Hallenboden ist immer mit der ein oder anderen Überraschung zu rechnen.





Gruppenrunde (10 bis 14 Uhr)



Gruppe A: FC Kaltenbrunn (A-Klasse Nord), SpVgg Pirk (Kreisklasse Ost), SpVgg Trabitz (Kreisliga Nord), DJK Weiden (Ausrichter, Kreisklasse Ost)



Gruppe B: SV Altenstadt/WN (Kreisklasse Ost), TSV Reuth (Kreisliga Nord), SV Waldau (Kreisklasse Ost), FC Weiden-Ost (Bezirksliga Nord)



Gruppe C: SV Altenstadt/Voh. (Kreisklasse Ost), TSG Weiherhammer (A-Klasse Nord), TuS Rosenberg (Kreisliga Süd), SpVgg Vohenstrauß (Bezirksliga Nord)





Finalrunde (14 bis 16.30 Uhr)



10. - 12. Platz: 4. Gruppe A, 4. Gruppe B, 4. Gruppe C



7. - 9. Platz: 3. Gruppe A, 3. Gruppe B, 3. Gruppe C



4. - 6. Platz: 2. Gruppe A, 2. Gruppe B, 2. Gruppe C



1. - 3. Platz: 1. Gruppe A, 1. Gruppe B, 1. Gruppe C