Kreisligist trauert über jahrelangen Wegbegleiter, Trainer verlängert

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

TSV Bönnigheim

Der TSV Bönnigheim trauert um Ralf „Balli“ Ballerstedt – und damit um eine Persönlichkeit, die den Verein über mehr als zwei Jahrzehnte geprägt hat. Seit 2005 war Balli als Jugendtrainer, Organisator, Unterstützer und treuer Begleiter aus dem TSV-Alltag nicht wegzudenken. Sein Bebenhauser Hof wurde für viele Generationen von Spielern zu einem zweiten Zuhause, ein Ort für Besprechungen, gemeinsame Abende und unzählige Momente, die den Zusammenhalt der Mannschaft stärkten.

Selbst in seiner schwersten Zeit blieb Balli präsent. Trotz seines langen Kampfes gegen den Krebs stand er bis zuletzt an der Seitenlinie und unterstützte „seinen“ TSV mit ungebrochener Leidenschaft. Sein Engagement und seine Verbundenheit werden für immer Teil der Vereinsgeschichte bleiben.