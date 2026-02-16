Kreisligist trauert über jahrelangen Wegbegleiter, Trainer verlängert

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
+++
+++
Der TSV Bönnigheim trauert um Ralf „Balli“ Ballerstedt – und damit um eine Persönlichkeit, die den Verein über mehr als zwei Jahrzehnte geprägt hat. Seit 2005 war Balli als Jugendtrainer, Organisator, Unterstützer und treuer Begleiter aus dem TSV-Alltag nicht wegzudenken. Sein Bebenhauser Hof wurde für viele Generationen von Spielern zu einem zweiten Zuhause, ein Ort für Besprechungen, gemeinsame Abende und unzählige Momente, die den Zusammenhalt der Mannschaft stärkten.
Selbst in seiner schwersten Zeit blieb Balli präsent. Trotz seines langen Kampfes gegen den Krebs stand er bis zuletzt an der Seitenlinie und unterstützte „seinen“ TSV mit ungebrochener Leidenschaft. Sein Engagement und seine Verbundenheit werden für immer Teil der Vereinsgeschichte bleiben.
+++
+++
Mitten in der laufenden Vorbereitungsphase setzt die Spvgg Gammesfeld ein wichtiges Zeichen für Kontinuität: Cheftrainer Tobias „Tobse“ Becker hat für die Saison 2026/27 verlängert. Der Verein sieht in ihm weiterhin den idealen Begleiter für die Entwicklung der jungen Mannschaft. Unter seiner Führung soll der eingeschlagene Weg konsequent fortgesetzt werden. Die Verantwortlichen freuen sich, die erfolgreiche Zusammenarbeit auszubauen und gemeinsam an den nächsten sportlichen Schritten zu arbeiten.
+++
+++