Kreisligist MTV Stuttgart II rüstet auf

Nach der eher durchwachsenen ersten Saisonhälfte mit dem bisherigen Abstiegsplatz 15 in der Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen hat sich Aufsteiger MTV Stuttgart II mit einigen Neuzugängen verstärkt.

Mit den 19-jährigen Zwillingen Lovro und Lovis Kobasic kehren nach einem kurzen Gastspiel beim Verbandsligisten TV Echterdingen zwei MTV-Eigengewächse zurück. „ Lovro und Lovis haben mittelfristig sicherlich das Potential für unser Landesligateam, sollen in der Rückrunde aber erstmal unsere zweite Mannschaft verstärken und dort Spielpraxis sammeln“, berichtet der sportliche Leiter Luca Luchetta.

Und schließlich kehrt mit Markus Herberth (33) ein alter Bekannter vom TSV Schmiden zum MTV zurück. „Markus kennt den MTV bereits aus der Jugend, die er komplett hier durchlaufen hat. Mit seiner Erfahrung und seiner Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor ist er sicherlich für viele Tore gut“, freut sich Trainer Valentin Mangold über die Sturmverstärkung.

Verlassen haben den MTV II: Stani Pirozhenko, Firuz Mammadov (beide Ermis Stuttgart), Julian Wessel (SV Prag Stuttgart II), Valentino Canga (Ziel unbekannt) und Diego Biurrun (Ausland).

„Mit unseren Zugängen haben wir sehr viel Qualität und vor allem Erfahrung in unserem Kader dazubekommen. Dies hat unserem sehr jungen Team in der Vorrunde noch gefehlt, hier haben wir viele Spiele trotz guter Leistungen aus den genannten Gründen knapp verloren. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in der Rückrunde die notwendigen Punkte zum Klassenerhalt holen werden, obwohl dies noch ein harter und weiter Weg sein wird“, gibt Valentin Mangold einen positiven Vorausblick auf die zweite Saisonhälfte.