Kreisligist mit Verstärkung und Änderungen im Trainerteam News aus den Vereinen: Was hat sich getan?

– Foto: Thomas Nast

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

+++ Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg +++

TSGV Rechberg Beim TSGV Rechberg gibt es ein vertrautes Comeback: Dominik Zeggel kehrt nach vielen Jahren Pause als Torwarttrainer zurück. Zwischen 2008 und 2016 trug er selbst das Trikot des Vereins und war zusätzlich mehrere Jahre als Spielleiter aktiv. Stationen seiner aktiven Laufbahn führten ihn später unter anderem nach Schorndorf und Welzheim. Nun steht er wieder auf dem Berg – diesmal an der Seitenlinie. Zeggel wird ab sofort intensiv mit den Torhütern arbeiten und das Trainerteam verstärken. Im Verein freut man sich über die Rückkehr eines echten Rechberger Gesichts. Die Botschaft ist klar: Willkommen zurück, Domi – schön, dass du wieder da bist. +++