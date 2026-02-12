Kreisligist mit Verstärkung und Änderungen im Trainerteam

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Beim TSGV Rechberg gibt es ein vertrautes Comeback: Dominik Zeggel kehrt nach vielen Jahren Pause als Torwarttrainer zurück. Zwischen 2008 und 2016 trug er selbst das Trikot des Vereins und war zusätzlich mehrere Jahre als Spielleiter aktiv. Stationen seiner aktiven Laufbahn führten ihn später unter anderem nach Schorndorf und Welzheim. Nun steht er wieder auf dem Berg – diesmal an der Seitenlinie. Zeggel wird ab sofort intensiv mit den Torhütern arbeiten und das Trainerteam verstärken. Im Verein freut man sich über die Rückkehr eines echten Rechberger Gesichts. Die Botschaft ist klar: Willkommen zurück, Domi – schön, dass du wieder da bist.
Der SV Hellas Bietigheim präsentiert mit Janni Theodoridis seinen zweiten Winterneuzugang. Der 31-Jährige wechselt vom Bezirksligisten TASV Hessigheim nach Ellental und bringt reichlich Erfahrung mit. In seiner bisherigen Laufbahn feierte er mit dem TASV unter anderem den Aufstieg in die Bezirksliga sowie den Gewinn des Bezirkspokals in der vergangenen Saison. Bei Hellas soll Theodoridis sowohl in der Defensive als auch im Mittelfeld für zusätzliche Stabilität und Qualität sorgen. Intern wird seine Verpflichtung als wichtige Verstärkung gewertet. Verein und Mannschaft freuen sich, ihn im Team zu begrüßen, und wünschen ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit im Trikot des SV Hellas.
