Kreisligist kassiert Geldstrafe nach Abbruch und Beleidigungen

– Foto: Jens Körner

"Urteil zum Spielabbruch in der Kreisliga A3







Mit der am 22.03.2026 abgebrochenen Partie der Kreisliga A3 zwischen dem SV Hellas Bietigheim und der SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag hat sich das Sportgericht in einer Kammersitzung am 27.03.2026 befasst.



In einer hektischen Partie musste der Schiedsrichter bereits in der ersten Halbzeit das Spiel unterbrechen und ließ Zuschauer, die ihn massiv beleidigten, durch die Ordner des Sportgeländes verweisen. Während dieses Verweises wurde dem Schiedsrichter zudem körperliche Gewalt angedroht.





Als der Schiedsrichter nach der Halbzeitpause wieder das Spielfeld betreten wollte, bemerkte er, dass zwei der verwiesenen Zuschauer an der Treppe standen. Als er diese erneut durch einen Ordner des Platzes verweisen lassen wollte, wurde aus deren Richtung eine Morddrohung ausgesprochen: „Ich mach dich kalt.“ Daraufhin entschied der Schiedsrichter, die Partie nicht fortzusetzen, und begab sich in Richtung Kabine.



Leider akzeptierte der Präsident von Hellas diese Entscheidung nicht und versuchte, den Schiedsrichter auf dem Weg zur Kabine zur Fortführung des Spiels zu überreden, wobei er, u.a. an dessen Männlichkeit appellierte.



Das Sportgericht kam, nach Sichtung und Wertung der Stellungnahmen, zu dem Schluss, dass der SV Hellas Bietigheim den Spielabbruch verschuldet hat.



Die Begegnung wird deshalb für den SV Hellas Bietigheim mit 0:3 Toren und 0 Punkten als verloren und für die SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag mit 3:0 Toren und 3 Punkten als gewonnen gewertet.



Zusätzlich wird gegen den SV Hellas Bietigheim eine Geldstrafe verhängt und die nächste Heimpartie des Vereins unter Verbandsaufsicht gestellt."