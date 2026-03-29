Kreisliga-Wahnsinn: Polizei und Verband setzen Zuschauerlimit In Essen steht das große Kreisliga-Topspiel zwischen SC Türkiyemspor und AL-ARZ Libanon an - zwischen 1500 und 3000 Zuschauer werden prognostiziert, doch die Polizei und der Verband haben ein Zuschauerlimit gesetzt! von André Nückel · Heute, 09:03 Uhr · 0 Leser

Bei einem deratigen Zuschauerinteresse steht die Sicherheit natürlich im Fokus. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Selten hat der Begriff "Kreisliga-Wahnsinn" so gut einen Sachverhalt beschrieben wie vor dem Topspiel der Essener Kreisliga A zwischen dem SC Türkiyemspor Essen und AL-ARZ Essen. Da bis zu 3000 Zuschauer zum Gipfeltreffen prognostiziert werden, setzen der Fußballverband Niederrhein (FVN) und die Polizei vorab ein Zuschauerlimit! Das hat es in dieser Form wahrlich selten bis gar nicht gegeben.

Andrang vor Topspiel ist riesig FuPa Niederrhein wird vom Kreisliga-Spitzenreiter am Sonntag live berichten, wenn Spitzenreiter Türkiyemspor (46 Punkte) den Verfolger AL-ARZ empfängt (45 Punkte). Man könnte meinen, dass Ende März bereits die Meisterschaft entschieden wird, so groß ist das Zuschauerinteresse beim Kracher-Spiel - im Hinspiel waren laut offizieller Angaben "nur" 200 Personen anwesend, für Kreisliga-Verhältnisse ein guter Wert. Das soll sich nun ändern, das Interesse soll sogar so groß sein, dass sich nach Vereinsangaben das Fan-Andrang verzehnfachen könnte. „Es könnten sich locker 2000, 3000 Leute das Spiel anschauen. Aber wo sollen die ganzen Leute alle hin? Ich weiß nicht, wie Türkiyemspor es schaffen will, auf der kleinen Anlage so viele Leute unterzubekommen", meinte AL-ARZ-Trainer Ibrahim Ramadan zum Reviersport.