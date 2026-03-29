 2026-03-25T14:09:28.761Z

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Kreisliga-Wahnsinn: Polizei und Verband setzen Zuschauerlimit

In Essen steht das große Kreisliga-Topspiel zwischen SC Türkiyemspor und AL-ARZ Libanon an - zwischen 1500 und 3000 Zuschauer werden prognostiziert, doch die Polizei und der Verband haben ein Zuschauerlimit gesetzt!

von André Nückel · Heute, 09:03 Uhr · 0 Leser
Bei einem deratigen Zuschauerinteresse steht die Sicherheit natürlich im Fokus.
Bei einem deratigen Zuschauerinteresse steht die Sicherheit natürlich im Fokus. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Selten hat der Begriff "Kreisliga-Wahnsinn" so gut einen Sachverhalt beschrieben wie vor dem Topspiel der Essener Kreisliga A zwischen dem SC Türkiyemspor Essen und AL-ARZ Essen. Da bis zu 3000 Zuschauer zum Gipfeltreffen prognostiziert werden, setzen der Fußballverband Niederrhein (FVN) und die Polizei vorab ein Zuschauerlimit! Das hat es in dieser Form wahrlich selten bis gar nicht gegeben.

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AL-ARZ Libanon
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Andrang vor Topspiel ist riesig

FuPa Niederrhein wird vom Kreisliga-Spitzenreiter am Sonntag live berichten, wenn Spitzenreiter Türkiyemspor (46 Punkte) den Verfolger AL-ARZ empfängt (45 Punkte). Man könnte meinen, dass Ende März bereits die Meisterschaft entschieden wird, so groß ist das Zuschauerinteresse beim Kracher-Spiel - im Hinspiel waren laut offizieller Angaben "nur" 200 Personen anwesend, für Kreisliga-Verhältnisse ein guter Wert.

Das soll sich nun ändern, das Interesse soll sogar so groß sein, dass sich nach Vereinsangaben das Fan-Andrang verzehnfachen könnte. „Es könnten sich locker 2000, 3000 Leute das Spiel anschauen. Aber wo sollen die ganzen Leute alle hin? Ich weiß nicht, wie Türkiyemspor es schaffen will, auf der kleinen Anlage so viele Leute unterzubekommen", meinte AL-ARZ-Trainer Ibrahim Ramadan zum Reviersport.

Zuschauerlimit für Kreislgia-Topspiel

Ein solcher Zuschauerandrang bringt natürlich auch Sicherheitsaspekte mit sich. Entsprechend haben sich nun der Verband und die Polizei eingeschaltet - und ein Zuschauerlimit gesetzt: "Der Fußballverband Niederrhein, der für den Kreis Essen zuständig ist, hat mit der Polizei zusammen beschlossen, dass aus Sicherheitsgründen nicht mehr als 1000 Zuschauer auf die Sportanlage hereingelassen werden dürfen. Es gibt keine Ausnahmen: Ab 1000 Fans gibt es keinen Einlass mehr", teilt der SC Türkiyemspor Essen über die Medien mit, gespielt wird auf der Helmut-Rahn-Sportanlage.

Wer keinen Zutritt zur Sportanlage erhält oder das Event lieber aus der Ferne verfolgen möchte, kann am Nachmittag den FuPa-Liveticker verfolgen - hier geht es zum Ticker von Markus Becker!

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