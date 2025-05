Kreisliga-Vize unter sich: Bezirksliga-Relegation nimmt Fahrt auf

Als Aufsteiger hat sich der SV Kemnath am Buchberg prompt zum Vizemeister der Kreisliga West gekürt. – Foto: Sabrina Dietrich

Nach den ersten Entscheidungsspielen auf Kreisebene startet am Freitag nun auch die Relegation zur Bezirksliga. Anders als bisher, sind in der ersten Runde die sechs Vizemeister der Kreisligen unter sich – damit für sie die Pause zwischen dem letzten Saisonspiel und dem ersten Relegationsspiel verkürzt wird. Die Gewinner ziehen in die nächste Runde ein, wo sie es mit den Vertretern aus den Bezirksligen Nord und Süd zu tun bekommen. Grundsätzlich kämpfen die elf Relegations-Teilnehmer um mindestens einen freien Bezirksliga-Platz. Ob mehr Plätze frei werden, hängt in erster Linie vom Ausgang der Landesliga-Relegation ab.



In Runde 1 bleiben die Kreisliga-Zweiten eines jeden Spielkreises unter sich. In Deuerling kreuzen die Regensburger Vizemeister SV Burgweinting und TV Riedenburg die Klingen, in Vilseck messen der TSV Erbendorf und der 1.FC Rieden aus dem Kreis Amberg/Weiden die Kräfte, und in Bruck kommt es zum Aufeinandertreffen der Cham-Schwandorfer Vertreter SG Chambtal und SV Kemnath a. Buchberg. Anstoß ist allerorts um 18.30 Uhr. FuPa berichtet im Liveticker.

So idyllisch wie das Sportgelände in Deuerling gelegen ist, wird dieser Clash ganz sicher nicht. Es stehen sich die Kreisliga-Vizemeister aus dem Spielkreis Regensburg gegenüber – und beide wollen sie ihre Chance auf die Bezirksliga wahren. Auf der einen Seite der SV Burgweinting aus der Einser-Staffel, auf der anderen der TV Riedenburg aus der „Zweier“. Bezirksliga-Luft haben in der Vergangenheit beide Vereine schon geschnuppert. Burgweinting war letztmals in der XL-Saison 2019/21 auf Bezirksebene unterwegs. Bei den Kickern aus dem Altmühltal ist das schon vier Jahre länger her.



„Grundsätzlich sind wir gut drauf, haben seit Wochen und Monaten eine totale Motivation in der Mannschaft. Man sieht den Jungs an, wie sehr sie wollen. Sowohl auf als auch neben dem Platz sind wir eine absolute Einheit“, berichtet Trainer Andreas Pollakowski aus dem Lager der Regensburger. Dank einer bärenstarken Frühjahrsrunde sicherte sich der SVB die Vizemeisterschaft in der Kreisliga 1. Für den Titel reichte es nicht ganz, den schnappte sich am letzten Spieltag der BSC Regensburg. Trotzdem: „Wir haben in den letzten Monaten nochmal eine gute Entwicklung gemacht. Aus den letzten zwölf Ligaspielen haben wir elf Siege eingefahren. Dementsprechend ist die Stimmung natürlich sehr gut. Die Mannschaft hat zum einen ein starkes Selbstvertrauen und zum anderen die nötige Gelassenheit“, so Pollakowski, der auch personell wenige Sorgen hat. „Zwei, drei angeschlagene Spieler kommen zurück, so dass wir so gut wie komplett sind. Wir sind guter Dinge und versprechen uns viel von dem Spiel, wissen aber auch, dass die Riedenburger Mannschaft ebenfalls kicken kann. Das wird ein interessantes Spiel. Wir sind heiß und gut vorbereitet.“



Eine regelrechte Ekstase gab es am vergangenen Sonntagabend auf dem Sportplatz des TV Riedenburg. Weit in der Nachspielzeit erzielte Youngster Niklas Kolb den 1:0-Siegtreffer gegen Lupburg und öffnete seinem Team damit das Tor zur Relegation. Die Kreisliga 2 dominierte Meister SV Töging. Dahinter steckte lange Zeit die halbe Liga im Rennen um Platz 2. Wie eng es zuging, zeigt allein schon die Tatsache, dass Burgweinting in der Endabrechnung 14 Punkte mehr einspielte als Riedenburg. Daher dürfte der Stadtklub als leichter Favorit ins Spiel gehen. Verstecken will sich die junge Truppe aus dem Altmühltal, die eine so tolle Entwicklung genommen hat in den letzten Monaten, aber keineswegs. „Wir sind heiß und bereit alles zu geben. Was am Ende dabei raus kommt, wird man sehen“, hält sich Bastian Bögeholz, der in Riedenburg mit Ex-Jahn-Profi Andreas Schäffer ein gleichgestelltes Trainer-Tandem bildet, vor dem Spiel kurz.









Von 2019 und 2023 trat die SG Chambtal in der Bezirksliga in Erscheinung. Nun, im zweiten Jahr nach dem Abstieg, könnte es mit der Rückkehr klappen. Darauf fiebert man in Weiding und Dalking hin. „Wir freuen uns auf die Herausforderung in der Relegation gegen den SV Kemnath. Wir erwarten ein spannendes und intensives Spiel gegen einen starken Gegner mit einer starken Offensive und wissen, dass wir eine Top-Leistung brauchen werden“, drückt SG-Coach Tobias Berger seine Wertschätzung für den Gegner aus. Bergers Mannschaft hatte am letzten Spielwochenende noch eine kleine Chance auf den Meistertitel in der Kreisliga Ost. Die eigene Aufgabe löste man zwar, doch Furth im Wald ließ sich das nicht mehr nehmen. Trotzdem: Mit Blick auf die aktuelle Formstärke – zuletzt gab es vier Siege am Stück – ist Berger guter Dinge für das Relegationsspiel auf dem Gelände der SpVgg Bruck. „Mit der Energie und Entschlossenheit aus den letzten Spielen sind wir gut vorbereitet und werden besonders konzentriert in das Spiel gehen. Wir freuen uns auf eine packende und herausfordernde Partie“, sagt der ehemalige Spieler des ASV Cham und der DJK Vilzing.



Indes hat der SV Kemnath schon etwas länger Klarheit, dass er „Überstunden“ machen muss bzw. darf. In der Kreisliga West war Champion 1. FC Schwarzenfeld derart dominant, dass sowieso kein Vorbeikommen war. Dahinter krallte sich Kemnath frühzeitig das Relegations-Ticket. Egal wie die Saison endet wird – das bisher Erreichte ist für den Aufsteiger schon ein Riesenerfolg. Dies macht auch Alexander Grill, Spielertrainer und Torgarant am Buchberg, deutlich, wenn er sagt: „Da wir letzte Saison erst in die Kreisliga aufgestiegen sind, ist es ohnehin schon ein mega Erfolg, dieses Jahr Zweiter geworden zu sein und nun an der Relegation zur Bezirksliga teilnehmen zu dürfen.“ Ohne Erfolgsdruck, sondern mit der richtigen Mischung aus Spaß und dem nötigen Ernst, geht die Mannschaft in die Saisonverlängerung. „Meine Truppe ist schon richtig heiß. Für die vielen jungen Spielern in unserem Team ist es das erste Relegationsspiel überhaupt. Als Zielsetzung wollen wir einfach alles raushauen, Vollgas geben und vor allen Dingen das Erlebnis genießen. Wir wollen diese Chance aber sicher nicht leichtfertig herschenken, deswegen heißt es ganz klar alles zu geben“, gibt Grill die Marschroute vor.