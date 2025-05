Rieden vs. Erbendorf – Wer wahrt sich die Bezirksliga-Chance?

Mit dem Relegationsspiel am Freitagabend um den Aufstieg in die Bezirksliga stünden Mannschaft und Verein des TSV Erbendorf zweifellos vor dem sportlichen Highlight der letzten Jahre, wie Spartenleiter Stefan Klamt im Gespräch mit FuPa erklärt. „Klar, dass die Favoritenrolle wohl eher beim Gegner aus Rieden liegt. Wir kennen deren Stärken, haben bei Spielbeobachtungen in den letzten Wochen aber auch Schwachpunkte ausmachen können. Was wir in die Waagschale werfen, ist die mannschaftliche Geschlossenheit eines über Jahre gewachsenen Teams. Außerdem sind wir seit 23. März ungeschlagen, während Rieden in der letzten Zeit ja doch einige unerwartete Niederlagen einstecken musste. Unsere Mannschaft ist gut drauf, stabil und spielt seit Wochen auf konstant gutem Niveau. Einzig die mangelnde Chancenverwertung in einigen Spielen hat teilweise nur zu einer Punkteteilung geführt. Hier müssen wir kaltschnäuziger agieren und dann werden wir natürlich versuchen, unsere Außenseiterchance zu nutzen“, so Klamt. Bei der Steinwaldelf verspüre man keinerlei Druck und freue sich in erster Linie auf einen wunderbaren Fußballabend vor großer Kulisse. „Wenn’s dann am Ende auch noch mit einem Erfolg endet, umso besser“, so der Erbendorfer Fußballboss abschließend.



Auch TSV-Trainer Roland Lang schiebt dem Gegner die Favoritenbürde zu und belegt das auch mit Fakten: „Natürlich gehen wir als krasser Außenseiter ins Spiel, was auch die erzielten Punkte während der laufenden Saison belegen. Dabei ist noch zu berücksichtigen, dass die Kreisliga Süd die stärkere Liga ist. Im Norden wäre Rieden mit 61 Punkten Meister geworden und wir im Süden mit 48 Punkten nur Fünfter. Zudem kann der Kader des FCR auf die Erfahrung von über 700 Bezirksliga-Spielen, knapp 200 Landesliga-Spielen und sogar Bayernliga-Spielen bauen. Bei unseren Feldspielern hat noch kein einziger jemals höher als Kreisliga gespielt. Einzig unser Torwart hat schon Landesliga-Erfahrung. Die Spieler des Gegners waren in der Jugend zum Teil in Regensburg, Amberg, Weiden und Neumarkt. Unsere Spieler wurden in Erbendorf und bei Nachbarvereinen ausgebildet. Trotzdem wollen wir das Spiel in Vilseck einfach genießen, alles reinhauen, was wir haben und schauen, ob wir unsere Außenseiterchance vielleicht nutzen können. Wir haben in diesem Spiel null Druck und haben nichts zu verlieren, wir können nur gewinnen. Leider fehlen uns mit Dominik Lang, Dilane Mayeko, Noah Hartmannsgruber und Dominik Hey wichtige Spieler für die Relegation.“



Beim 1. FC Rieden wird man sich besonders auf eine Erbendorfer "Waffe" konzentrieren: Die Mannschaft von Trainer Roland Lang blieb die letzten sieben Spiele ohne Niederlage und sicherte sich dadurch hauchdünn, mit einen Zähler Vorsprung vor dem SV 08 Auerbach, die Relegationsteilnahme. Die Gelb-Schwarzen erzielten in der laufenden Spielzeit 48 Punkte und 58 Tore, mussten aber auch 41 Gegentreffer hinnehmen. Die Stärke der Erbendorfer liegt somit klar in der Offensive, was nicht zuletzt an ihrem Goalgetter Sandro Hösl (26 Saisontore) liegt. Der 30jährige Neffe des legendären 1400 Tore-Manns Markus Hösl (TSV Reuth, selbst der Kicker berichtete 2002 über ihn) hatte mit 16 Jahren sogar ein Angebot des FC Bayern München ausgeschlagen. In 300 Spielen erzielte er für den TSV Erbendorf bisher 360 Tore und leistete 109 Assists. Auf ihn müssen die Vilstaler besonders gut aufpassen. Der 1. FC Rieden liegt im Saisonvergleich mit dem TSV in allen Statistiken vorne (61 Punkte, 71 Tore, 26 Gegentreffer, 19 Siege), bedeuten wird das für das Freitagsspiel aber überhaupt nichts. Es kommt auf die Tagesform und auch auf das Spielglück an. Beide Mannschaften können sich auf die Unterstützung ihrer Anhänger sicher sein, sowohl ab Erbendorf als auch in Rieden reist ein Fan-Bus nach Vilseck. (aus Rieden berichtet Peter Gattaut)



„Ich bin richtig stolz auf meine Mannschaft, die in dieser Saison zu einer echten Einheit geworden ist und lange dem Top-Favoriten aus Ursulapoppenricht Paroli bieten konnte. Der 2. Platz mit 61 Zählern ist eine starke Ausbeute und wird mit der Teilnahme zur Bezirksliga-Relegation belohnt. Für beide Teams geht es um alles. Der TSV hat eine gute Mannschaft und einen Top-Torjäger in seinen Reihen, wir sind gewarnt, haben aber natürlich keine Angst. Es wird die Mannschaft gewinnen, die es mehr will, als die andere und alles raushaut. Meine Jungs sind auf jeden Fall heiß und wollen in die 2. Runde der Relegation“, sagt FCR-Coach Bernd Scheibel.