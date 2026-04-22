Kreisliga-Trainer und Landesliga-Verteidiger verlängern

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SG Hohenhaslach/Freudental

Mit der frühzeitigen Zusage des Trainerduos hat die SG Hohenhaslach/Freudental einen wichtigen Grundstein für die Saison 2026/27 gelegt. Marco Bärschneider wird weiterhin die 1. Mannschaft betreuen, Tom Geisenberger bleibt für die 2. Mannschaft verantwortlich. Beide sollen den eingeschlagenen Weg mit den jungen Teams konsequent fortsetzen und die Entwicklung weiter vorantreiben. Die aktuelle Form spricht dabei für sich: Die erste Mannschaft reist mit drei Siegen in Serie durch die Saison, die zweite Mannschaft sogar mit fünf Erfolgen nacheinander. Beide Teams gewinnen spürbar an Stabilität, Selbstvertrauen und Sicherheit. Genau daran wollen Verein und Trainer auch in der kommenden Runde anknüpfen. Mit den Verlängerungen ist nun auch der Startschuss für die Kaderplanung gefallen. Die SG bedankt sich bei beiden Trainern für ihren Einsatz auf und neben dem Platz und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit.

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