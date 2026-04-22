Kreisliga-Trainer und Landesliga-Verteidiger verlängern

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
+++
+++
Mit der frühzeitigen Zusage des Trainerduos hat die SG Hohenhaslach/Freudental einen wichtigen Grundstein für die Saison 2026/27 gelegt. Marco Bärschneider wird weiterhin die 1. Mannschaft betreuen, Tom Geisenberger bleibt für die 2. Mannschaft verantwortlich. Beide sollen den eingeschlagenen Weg mit den jungen Teams konsequent fortsetzen und die Entwicklung weiter vorantreiben. Die aktuelle Form spricht dabei für sich: Die erste Mannschaft reist mit drei Siegen in Serie durch die Saison, die zweite Mannschaft sogar mit fünf Erfolgen nacheinander. Beide Teams gewinnen spürbar an Stabilität, Selbstvertrauen und Sicherheit. Genau daran wollen Verein und Trainer auch in der kommenden Runde anknüpfen. Mit den Verlängerungen ist nun auch der Startschuss für die Kaderplanung gefallen. Die SG bedankt sich bei beiden Trainern für ihren Einsatz auf und neben dem Platz und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit.
+++
+++
Mit Marvin Mayer kann der SC Geislingen auch in der kommenden Saison auf ein vertrautes Gesicht bauen. Der Außenverteidiger hat sein langjähriges Engagement im Eybacher Tal um ein weiteres Jahr verlängert und bleibt damit Teil des Kaders in der Landesliga Württemberg, Staffel 2. Marvin ist dem Verein seit seiner Kindheit eng verbunden und hat sich in den vergangenen Jahren mit konstanten Leistungen in der 1. Mannschaft festgespielt. Sportlicher Leiter Šuvalić hebt vor allem seine athletischen Voraussetzungen, seine defensive Stabilität und seine Gefahr bei Standards hervor. Damit bleibt dem SCG ein Spieler erhalten, der Identifikation mit dem Verein und sportlichen Wert auf überzeugende Weise verbindet. Die Verantwortlichen freuen sich, weiterhin auf Marvin Mayer bauen zu können.
+++
+++