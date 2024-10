Kreisliga-Torhüter aus der Ortenau war Gast im Aktuellen Sportstudio

Das Duell an der Torwand im Aktuellen Sportstudio am vergangenen Samstag endete mit dem 3:1-Sieg des Offensivspielers von RB Leipzig. Aber alle, die die ZDF-Sendung verfolgt haben, werden zugeben: Der Ottenheimer Torhüter hatte sich gegen den Profi des Champions-League-Teilnehmers gut geschlagen und es hat gar nicht so viel gefehlt, damit die Auseinandersetzung anders ausgegangen wäre. Denn bei seinen zwei letzten Schüssen ins obere Loch hatte Ostermann ein bisschen Pech, nachdem er den ersten perfekt versenken konnte. "Unten habe ich aber die falsche Technik gewählt", erzählte der gelernte Versicherungskaufmann. Selbstverständlich sei er aufgeregt gewesen bei seinem Premieren-Auftritt im Fernsehen vor einem Millionenpublikum. Übrigens: Als vor der Sendung ein Probeschießen im ZDF-Studio veranstaltet worden war, hatte Ostermann drei Mal getroffen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.