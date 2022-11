Mit spektakulären Zweikämpfen von Zornedings (schwarz) Abwehrchef Tobias Knöcklein wird im Derby gegen Kirchseeon naturgemäß zu rechnen sein. – Foto: stefan rossmann

Kreisliga München 3: Anzing in Vollmontur - ATSV Kirchseeon mit gespitzter Feder Ebersberg im Höhenflug

Am Wochenende stehen die nächsten Spiele der Kreisliga München 3 an. Unter anderem muss N.K. Hajduk München gegen den SV Anzing ran.

N.K. Hajduk München – SV Anzing Sa. 15:30 Der SV Anzing kann in der Begegnung bei N.K. Hajduk München auf Unterstützung aus seinem Reserveteam bauen. „Wir fahren mit voller Montur dorthin. In den letzten Wochen und Monaten hat sich ein ausgezeichnetes Verhältnis zwischen unseren beiden Mannschaften entwickelt. Das Klima war wahrscheinlich noch nie so gut“, erzählt SVA-Coach Christian Rauch. Die Anzinger Zweite ist in der B-Klasse 6 bereits vorzeitig Herbstmeister und an diesem Wochenende spielfrei.

Das trifft sich gut, so kann der Kreisligist gegen Hajduk „aus dem Vollen schöpfen“. Auch Rauchs Kollege und Spielertrainer Christian Rickhoff steht dem SVA nach abgelaufener Rotsperre wieder zur Verfügung. Dennoch warnt Rauch vor dem Tabellenschlusslicht aus München: „Sie haben starke Einzelspieler. Wir müssen gut verteidigen.“ fhg TSV Zorneding – Kirchseeon So. 14:30 Bei Sascha Bergmann und seiner Zornedinger Mannschaft hat sich die Lage nach dem Sieg gegen Hajduk am vergangenen Spieltag deutlich entspannt. „Die Erleichterung war groß. Endlich ist das Spielglück zurückgekehrt. Wir hatten eine gute Trainingswoche. Die Stimmung ist gut bei uns“, so der TSV-Coach. Rechtzeitig vor dem Duell mit Kirchseeon haben die Zornedinger also ihre gute Laune wiedergefunden. Bergmann gibt sich vor dem Derby angriffslustig: „Wir wollen nach dem Hin- auch das Rückspiel gewinnen. Dafür müssen wir aber die richtige Mentalität und unser Kämpferherz auf den Platz bringen.“

Aber auch die Gäste blicken dem Derby mit Vorfreude entgegen. „Es wird sicher heiß hergehen. Wir rechnen mit einem großen Kampf. Wir hatten eine gute Woche, unser Kader ist fast komplett und wir sehen unsere Chance auf eine Revanche“, sagt ATSV-Coach Günther Lehner. Beide Seiten erinnern sich noch gut an den Zornedinger 1:0-Auswärtssieg im Hinspiel. Jetzt haben beide die Möglichkeit, eine neue Derbygeschichte zu schreiben. fhg

TSV Oberpframmern – SC Grüne Heide So. 14:30 Durchaus zufrieden zeigte sich Pframmerns Pressesprecher Michael Huber mit dem zuletzt erreichten 1:1-Remis gegen Fortuna Unterhaching, nach einer hoffnungslos unterlegenen ersten Halbzeit. Die Versäumnisse des Kontrahenten und die eigene, eklatante Steigerung nach der Halbzeit brachten noch einen Punkt und einen Funken Zufriedenheit bei Trainer Emanuel Lutz.

Nun empfängt der TSV im Heimspielmarathon im November den Tabellenzweiten SC Grüne Heide Ismaning, ehe zum Jahresabschluss der TSV Ebersberg zum Derby in Pframmern vorstellig wird. Beide Kontrahenten befinden sich in guter Form, Ismaning als Tabellenzweiter wird eine hart zu knackende Herbstnuss für den TSV Oberpframmern. arl FC Phönix – TSV Ebersberg So. 14:30 Für Christoph Ametsbichlers Geschmack muss nicht jeder Spieltag Spektakel sein. Folgende Mischung macht‘s für den Abteilungsleiter der Ebersberger Fußballer: „Einmal ein 8:0, dann wieder ein 1:0 mit einem Eigentor vom Gegner in der Nachspielzeit.“ Mit Leichtigkeit und Euphorie tun sich die in jüngerer Vergangenheit so krisenerprobten Eber scheinbar noch schwer. „Na klar sind zwölf Tore und null Gegentore aus den letzten zwei Spielen ungewohnt.

