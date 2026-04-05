Kreisliga-Kapitäne und Mittelfeldspieler verlängern

– Foto: Joachim Koschler

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

SC Altbach

Der SC Altbach setzt in der Kreisliga A1 Neckar/Fils früh auf Kontinuität und bindet seine beiden Kapitäne auch für die kommende Saison. Emre Yildirim und Umut Boylu bleiben an Bord und stehen damit weiterhin für jene Achse, auf die sich die Mannschaft stützt.

Emre Yildirim geht in seine dritte Saison beim SCA und soll im Mittelfeld auch künftig das Spiel ordnen, lenken und strukturieren. Umut Boylu wiederum startet bereits in seine siebte Spielzeit und bleibt im Angriff jener Mann, von dem Tore und Präsenz zu erwarten sind. Für Altbach ist das mehr als eine routinierte Personalnotiz. Der Verein sichert sich Führung, Verlässlichkeit und Identifikation – Qualitäten, die für die neue Saison Gewicht haben.