Kreisliga-Kapitäne und Mittelfeldspieler verlängern

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der SC Altbach setzt in der Kreisliga A1 Neckar/Fils früh auf Kontinuität und bindet seine beiden Kapitäne auch für die kommende Saison. Emre Yildirim und Umut Boylu bleiben an Bord und stehen damit weiterhin für jene Achse, auf die sich die Mannschaft stützt.
Emre Yildirim geht in seine dritte Saison beim SCA und soll im Mittelfeld auch künftig das Spiel ordnen, lenken und strukturieren. Umut Boylu wiederum startet bereits in seine siebte Spielzeit und bleibt im Angriff jener Mann, von dem Tore und Präsenz zu erwarten sind. Für Altbach ist das mehr als eine routinierte Personalnotiz. Der Verein sichert sich Führung, Verlässlichkeit und Identifikation – Qualitäten, die für die neue Saison Gewicht haben.
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Die Spvgg Bissingen nutzt die kurze Pause in der Kreisliga A3 Enz/Murr, um bereits die Weichen für die kommende Saison zu stellen, und kann dabei eine wichtige Personalie vermelden. Jason Kelsch hat zugesagt und wird dem Verein auch über diese Spielzeit hinaus erhalten bleiben.
Der Mittelfeldspieler war erst vor der laufenden Saison zur Mannschaft gestoßen, fand sich jedoch rasch zurecht und entwickelte sich schnell zu einer festen Größe im Zentrum. Dort überzeugt Jason Kelsch mit Ballsicherheit, körperlicher Präsenz und jener Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, die einer Mannschaft im Spielrhythmus Halt gibt. Für die Spvgg Bissingen ist seine Zusage deshalb von besonderem Wert. Sie sichert Kontinuität auf einer Schlüsselposition und verleiht den Planungen für die neue Saison früh eine klare Kontur.
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