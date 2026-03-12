Kreisliga - der 18. Spieltag

– Foto: Michael Roos

Auerbach verteidigt die Spitze +++ Der FC Mosbach zieht am SC Oberschefflenz vorbei +++ Limbach gegen Elztal bereits am Freitag

Morgen, 18:15 Uhr FC Freya Limbach FC Limbach FV 2015 Elztal FV 2015 Elztal 18:15 PUSH

Bereits am morgigen Freitag empfängt die Freya den FV Elztal auf dem heimischen Geläuf. Die Hausherren überraschten letzte Woche, als sie beim SC Oberschefflenz ein 1:1 Unentschieden erkämpften. Für den FV Elztal ist es das zweite Pflichtspiel im Jahr 2026, nachdem die Walz-Mannen bereits Anfang des Monats im Kreispokal Halbfinale ran mussten.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr TSV Sulzbach Sulzbach SG Auerbach SG Auerbach 15:00 PUSH

Im Derby gegen die SV Schefflenz ließ der Tabellenführer aus Auerbach nichts anbrennen und siegte souverän mit 3:1. Dreifacher Torschütze war hierbei J. Kaufmann, der seine Saisontore 3-5 erzielte. Gegner am Sonntag ist der TSV Sulzbach, der im Spiel gegen Türkspor Mosbach einem frühen Rückstand hinterherlaufen musste und am Ende knapp mit 1:2 unterlag.

Im Heimspiel gegen den FC Limbach hatte man sich im Lager des SC Oberschefflenz bestimmt mehr ausgerechnet, doch nach 90 Minuten stand nur ein 1:1 auf dem Spielberichtsbogen und das Abrutschen auf Platz 3. Der SV Sattelbach unterlag im Stadtderby gegen den FC knapp mit 1:0 und verharrt weiterhin auf dem Relegationsplatz 13.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr FV Reichenbuch Reichenbuch FC Mosbach FC Mosbach 15:00 PUSH

Im 6 Punkte Spiel gegen den FC Neckarzimmern unterlag der FV Reichenbuch knapp mit 0:1 und musste den direkten Konkurrenten bis auf einen Punkt heranrücken lassen. Die Abstiegsangst geht um am Entensee. Nun empfängt man das Überraschungsteam aus dem Masseldorn mit ihrem scheidenden Trainer Jonas Brezina.

Winterneuzugang D. Zejnaj zahlte gleich im ersten Einsatz zurück und sicherte seinem Team im wichtigen Abstiegsgipfel gegen den FV Reichenbuch mit seinem goldenen Treffer die 3 Punkte. Nun geht's zum VfR Fahrenbach, wo die Aufholjagd weitergehen soll. Die Hausherren konnten sich letzte Woche trotz 30minütiger Unterzahl mit 3:1 beim FC Lohrbach durchsetzen.

So., 15.03.2026, 13:00 Uhr TS Mosbach TS Mosbach II FC Lohrbach FC Lohrbach 13:00 PUSH

Trotz dem Abgang der Zejnej Brüder geht die Erfolgsstory beim letztjährigen Aufsteiger weiter. In Sulzbach siegte man durch zwei frühe Tore von A. Morina mit 2:1 und festigte Rang 6. Nun tritt man auf dem Neckarelzer Kunstrasen gegen den FC Lohrbach an, der nach der Auftaktniederlage gegen Fahrenbach einen Fehlstart verhindern will.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr SV Neckargerach Neckargerach SV Schefflenz Schefflenz 15:00 PUSH