Kreisliga Cuxhaven: Sievern ist in Bokel gefordert Top-Spiel auf dem Bätjerplatz

Der Bezirksliga-Absteiger ist in dieser Saison in umkämpften Spielen eine Macht - sieben seiner zwölf Siege holte der MTV mit einem Tor Unterschied. So auch beim 2:1-Hinspielsieg in Sievern, der für die als Aufstiegsfavorit gestartete Pipinsburg-Elf von Trainer Timo Franke der erste Dämpfer war. Weitere sollten für die prominent verstärkte Mannschaft folgen. Um noch ins Titelrennen eingreifen zu können, muss ein Sieg in Bokel her. (dir)